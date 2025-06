Offerta esclusiva 1Mobile: il 5G diventa accessibile a tutti

L’operatore virtuale 1Mobile lancia la promozione “Speed 5G 200 Limited Edition”. Un’offerta pensata per attrarre nuovi clienti in cerca di connettività avanzata e costi contenuti. L’iniziativa è valida fino all’8 giugno 2025 e consente di accedere alla rete 5G, appoggiandosi all’infrastruttura Vodafone. Essa prevede un pacchetto da 200GB mensili, minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali e 50 SMS. Il primo mese ha un costo promozionale di soli 5€, mentre dal secondo il canone sale a 7,99€. L’attivazione è gratuita per chi effettua la portabilità da qualsiasi altro gestore, mentre costa 5 euro per chi sceglie un nuovo numero.

Condizioni, limiti e compatibilità: cosa sapere prima di attivare Speed 5G 200 di 1Mobile

L’offerta si rinnova automaticamente ogni mese, ma con alcune condizioni da tenere in considerazione. Ad esempio, il traffico non utilizzato non viene accumulato per il mese successivo e, in caso di superamento della soglia dati, la navigazione viene temporaneamente interrotta. Il cliente può decidere se riattivare l’offerta tramite l’opzione “Restart” o acquistare giga extra. L’attivazione, la gestione dell’offerta e il controllo dei consumi possono essere effettuati sia dall’app ufficiale che dall’area personale del sito 1Mobile.

Per navigare in 5G con questa promo è necessario disporre di un dispositivo compatibile e soddisfare i requisiti tecnici indicati sul sito dell’operatore. Se uno o più requisiti non vengono rispettati, la connessione sarà disponibile, ma solo in 4G. Il pacchetto dati può essere utilizzato anche nei Paesi dell’Unione Europea, nel rispetto della normativa vigente. In caso di portabilità in uscita entro 180 giorni dall’attivazione, i bonus ricevuti potranno essere trattenuti dal credito residuo.

Va segnalato poi che alcune limitazioni tecniche riguardano dispositivi dotati di sistema operativo Blackberry OS e alcuni modelli Brondi e Wiko, con cui il servizio potrebbe non risultare pienamente compatibile. In questi casi, 1Mobile declina ogni responsabilità per eventuali malfunzionamenti. Se il credito è insufficiente per due rinnovi consecutivi, l’offerta verrà sospesa e sarà riattivabile solo a seguito di una ricarica. Disattivare la promozione è possibile in qualsiasi momento, ma l’utente potrà usufruire dei contenuti inclusi fino alla scadenza del periodo in corso.