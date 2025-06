NVIDIA: il primo laptop gaming Arm è quasi pronto

A quanto pare le voci che vedevano coinvolta Nvidia in un progetto legato ad una CPU basata su architettura Arm sono più vive che mai, la nota azienda infatti sembra del tutto intenzionata a buttarsi in questa nuova avventura in una fascia del mercato che ha iniziato a piccoli passi ma ora è diventata una vera e propria realtà consolidata, grazie soprattutto agli sforzi portati avanti da Qualcomm, la società in questione infatti, grazie ai propri processori ha completamente ridisegnato il concetto di prestazioni, andando un po’ a rompere quel paradigma che vedeva l’architettura x86 predominare incontrastata.

La società al lavoro su un nuovo chip

Nello specifico, sembrerebbe che l’azienda californiana in collaborazione con MediaTek stia lavorando ad un innovativo SoC denominato “N1/N1x”, Quest’ultimo andrà a costituire la prima proposta di questo tipo da parte della società tinta di verde e dovrebbe muovere i futuri computer della linea Alienware di Dell.

Come se non bastasse, sembrerebbe che la società californiana abbia stretto delle collaborazioni davvero molto importanti sia con Microsoft che con le case di sviluppo dei vari software in modo da garantire al proprio processore la massima compatibilità con tutte le piattaforme software che normalmente devono sfruttare l’emulazione per poter girare su questo tipo di architettura, da sempre infatti questo piccolo dettaglio rappresentato un pesante collo di bottiglia dal momento che la maggior parte dei software non girano in modo nativo su questa architettura ma necessitano di un’emulazione molto importante che va ad abbassare le prestazioni sensibilmente, tale mossa ovviamente giocherà un ruolo fondamentale poiché andrà ad avvantaggiare questa architettura non solo per la società californiana ma per tutte quelle coinvolte che sfruttano la medesima architettura, un passo dunque che avvantaggerà davvero tutti quanti andando a ridisegnare il ruolo che l’architettura Arm rivendica nel mondo dell’informatica di consumo moderna.