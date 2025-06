Nintendo Switch 2, non tutti la riusciranno ad avere: la disponibilità sarà limitata

Con l’arrivo della Nintendo Switch 2 previsto per il 5 giugno, stanno emergendo le prime indicazioni di una possibile carenza di scorte già nelle fasi iniziali. Un dipendente del settore logistica negli Stati Uniti, attivo su Reddit, ha condiviso una foto scattata in un magazzino di una grande catena di videogiochi: il cartello riportava chiaramente un avviso che sembra preannunciare difficoltà nel reperire la console nei giorni del lancio.

Il messaggio implicito, secondo molti utenti, è che Nintendo stia anticipando una domanda particolarmente elevata. Questa ipotesi viene rafforzata da quanto accaduto con il primo modello, che aveva registrato vendite record. La casa di Kyoto sembra prepararsi a un’accoglienza simile, ma allo stesso tempo potrebbe utilizzare questa scarsità come leva di marketing per alimentare l’interesse attorno alla console.

Preordini cancellati negli Stati Uniti e nel Regno Unito

A supportare questa tesi ci sono i casi già segnalati da utenti americani che avevano prenotato la console attraverso grandi rivenditori come Walmart e Target, ma che si sono visti annullare l’ordine senza spiegazioni precise. Lo stesso è accaduto nel Regno Unito, dove GAME ha fatto marcia indietro su un alto numero di prenotazioni, dichiarando genericamente di voler ripristinare la disponibilità per il maggior numero possibile di clienti.

Questi segnali indicano un problema concreto nella gestione delle scorte e confermano come la fase di distribuzione stia affrontando un livello di domanda superiore alle previsioni iniziali. Anche in Italia, la situazione non è molto diversa: nelle principali catene di elettronica, la console è risultata non disponibile già nelle prime ore della giornata, e al momento resta reperibile solo in maniera discontinua su piattaforme come Amazon.

Un obiettivo ambizioso: 15 milioni di unità entro un anno

Nintendo punta a vendere 15 milioni di Switch 2 nel primo anno, un traguardo che si avvicina ai risultati ottenuti dalla prima generazione, ancora oggi una delle console più vendute della storia. Tuttavia, un simile obiettivo non sarà semplice da raggiungere se le difficoltà logistiche e produttive dovessero persistere nel medio termine.

La combinazione tra aspettative elevate, disponibilità limitata e interesse mediatico potrebbe trasformare il debutto di Switch 2 in un nuovo caso di studio nel marketing dell’elettronica di consumo. Resta da vedere se Nintendo riuscirà a soddisfare la domanda o se si ripeterà il copione delle console introvabili per mesi.