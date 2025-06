Lies of P Overture: annunciato il lancio dell’espansione

Il mondo di Lies of P torna a sorprendere i giocatori con una nuova avventura. Quest’ultima promette di ampliare l’universo oscuro e affascinante che ha conquistato gli appassionati dei souls-like. Dopo aver ottenuto il benestare di pubblico e critica, il gioco sviluppato da Neowiz si arricchisce con la sua prima espansione ufficiale. Quest’ultima è stata denominata Overture. E la notizia migliore è che i fan non dovranno attendere: il DLC è disponibile da oggi. Già acquistabile su Steam a 29,99 euro. Inoltre, presto arriverà anche sugli store di Xbox e PlayStation.

Nuova espansione di Lies of P

Svelata durante il Summer Game Fest, Overture è stata presentata con un trailer evocativo che ha messo in mostra nuovi scenari, personaggi inediti e minacce ancora più insidiose. Dal punto di vista narrativo, Overture si propone come un prequel rispetto agli eventi del gioco principale. I giocatori torneranno a esplorare la città di Krat, ma in una versione del passato, quando ancora conservava l’eleganza e lo splendore della Belle Époque. Il DLC porta a scoprire le radici della rovina, guidando i giocatori in nuove aree suggestive.

Overture introduce anche un’interessante varietà di contenuti giocabili. Complessivamente, l’espansione offre tra le 15 e le 20 ore di gioco aggiuntivo. Garantendo una longevità significativa per chi desidera immergersi ancora una volta nel fascino oscuro del titolo. E non è tutto. Neowiz ha pubblicato un aggiornamento gratuito che arricchisce ulteriormente l’esperienza. Tale update introduce nuovi livelli di difficoltà, pensati per chi cerca una sfida più intensa. Insieme alla modalità Boss Rush che consente di affrontare nuovamente i boss sconfitti in una sequenza di battaglie sempre più impegnative. Con Overture, Lies of P dimostra di avere ancora molto da raccontare. Non resta, dunque, che procedere all’acquisto per scoprire le novità offerte per il franchise. Gli utenti Xbox e PlayStation, invece, devono aspettar ancora un po’.