Borderlands 2 gratis per gli utenti Steam: ecco come ottenerlo

Gearbox ha deciso di sorprendere la community PC con un regalo decisamente gradito. Mentre gli utenti attendono l’arrivo del nuovo Borderlands 4, l’azienda ha deciso di offrire un’opportunità unica. Si tratta della possibilità di accedere gratuitamente a Borderlands 2 su Steam. Per ottenere tale vantaggio, però, gli interessati devono affrettarsi. Il gioco sarà disponibile solo fino alle 19:00 dell’8 giugno. Un’occasione unica per chi non ha ancora provato il gioco. Per ottenerlo, basta accedere alla pagina dedicata su Steam. Qui è possibile completare l’acquisto al prezzo simbolico di zero euro. Borderlands 2 è considerato da molti il punto più alto dell’intera saga. Ciò grazie alla sua capacità di combinare elementi di sparatutto, gioco di ruolo e una scrittura brillante e fuori dagli schemi.

Su Steam Borderlands 2 in regalo: ecco i dettagli

Nel gioco si vestono i panni di uno dei nuovi Cacciatori della Cripta, eroi dai poteri unici chiamati a fronteggiare la minaccia della Hyperion Corporation. Guidata dall’arrogante e crudele Handsome Jack. I protagonisti, insieme, lottano per ribaltare il dominio dell’azienda e salvare Pandora dal caos imposto dal suo regime.

Uno dei punti di forza di Borderlands 2 è senza dubbio la personalizzazione. Ogni personaggio ha accesso a un proprio albero delle abilità, che consente di modellare il gameplay in base alle preferenze del giocatore. Che si preferisca uno stile più aggressivo o uno più strategico, le possibilità di costruzione sono ampie e appaganti. A ciò si aggiunge un arsenale praticamente infinito, con armi generate proceduralmente che variano per statistiche, effetti elementali e persino comportamenti in battaglia.

Il gioco dà il meglio di sé anche in compagnia, grazie alla modalità cooperativa online che supporta fino a quattro utenti. Per chi non ha mai messo piede su Pandora, si tratta dell’occasione perfetta per cominciare. E per i veterani, è un pretesto in più per tornare in azione, magari preparando il terreno in vista del quarto capitolo. Non resta che recarsi su Steam e iniziare una nuova avventura.