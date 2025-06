Nintendo Switch 2 ora disponibile con TIM, ecco i prezzi

La nuova console da gaming di ultima generazione del colosso Nintendo è finalmente disponibile all’acquisto diretto anche con i vari operatori telefonici presenti sul territorio italiano. Ci stiamo riferendo alla nuova Nintendo Switch 2 e ora sarà disponibile anche con l’operatore telefonico TIM. Gli utenti interessati potranno acquistarla sia a sola sia con un bundle contenente anche il nuovo videogioco di Super Mario, cioè Mario Kart World.

Nintendo Switch 2 ora disponibile all’acquisto anche con TIM

A partire dalla giornata del 5 giugno 2025 è disponibile all’acquisto diretto con TIM la nuova console da gaming di casa Nintendo. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo alla nuova Nintendo Switch 2. Quest’ultima sarà dunque acquistabile dagli utenti scegliendo il pagamento a rate tramite il finanziamento TIMFin.

In particolare, gli utenti dovranno sostenere una spesa pari a 17 euro al mese per un totale di 30 rate mensili. Gli utenti potranno scegliere di pagare anche 21 euro al mese per 24 rate mensili. Come già detto in precedenza, gli utenti potranno inoltre decidere di acquistare un bundle comprendente sia la nuova console di casa Nintendo sia il nuovo videogioco di Super Mario, cioè Mario Kart World. In questo caso, gli utenti dovranno sostenere una spesa pari a 18 euro al mese per 30 rate mensili oppure 23 euro al mese per 24 rate mensili.

In entrambi i casi, non è previsto nessun costo di anticipo ed il tasso è pari a zero. L’acquisto della nuova Nintendo Switch 2 con TIM è disponibile per tutti i già clienti dell’operatore, sia quelli di rete fissa sia quelli di rete mobile. Con l’acquisto, gli utenti non dovranno inoltre sostenere il costo di spedizione e potranno usufruire di una garanzia pari a 24 mesi. Ricordiamo infine che il videogioco Mario Kart World è incluso con l’acquisto della nuova console di Nintendo in versione digitale. Gli utenti riceveranno infatti un codice con il quale potranno scaricare il gioco direttamente sulla propria console.