Steam e Epic Games Store regalano due giochi assolutamente imperdibili

Gli appassionati di gaming non possono farsi scappare questa occasione unica. Su Steam ed Epic Games Store è possibile riscattare Borderlands 2 e Deathloop in forma completamente gratuita con i titoli che verranno aggiunti al proprio account immediatamente. Si tratta di due nomi che hanno fatto la storia del gaming e che consigliamo di riscoprire assolutamente.

Iniziamo da Borderlands 2 disponibile con uno sconto del 100% su Steam. Il titolo si configura come un action RPG-sparatutto in prima persona e rientra nella categoria dei loot-shooter. Uscito nel 2012 come sequel del primo capitolo ed è ambientato su un pianeta chiamato Pandora. Sviluppato da

Gearbox Software, il titolo ha fatto parlare di sé in particolare per lo stile di animazione in cel-shading basato sull’Unreal Engine 3 e per il motore fisico avanzato. I giocatori possono divertirsi ad esplorare il pianeta da soli o in co-op, condividendo l’avventura anche con altri amici.

Per riscattare il titolo bisognerà collegarsi alla pagina dedicata dello store raggiungibile a questo indirizzo. La promozione resterà attiva fino al giorno 8 giugno, quindi meglio affrettarsi.

Borderlands 2 e Deathloop sono i giochi gratuiti ed imperdibili da riscattare subito su Steam e Epic Games Store

Gli iscritti ad Epic Games Store, invece, potranno riscattare gratuitamente Deathloop. Sviluppato da Arkane Studios e pubblicato da Bethesda Softworks, il titolo rispetta i canoni degli FPS. La storia si svolge all’interno dell’universo narrativo della serie Dishonored e i giocatori si troveranno a vivere un’avventura molto particolare.

Pubblicato nel 2021, il gioco si svolge in un loop infinito e starà ai giocatori trovare il modo di interrompere il cerchio e riuscire nella propria missione. L’avventura può essere affrontata da soli o in compagnia di un altro utente, il cui scopo sarà impedire che il protagonista possa avanzare nella storia.

Per riscattare questo titolo, invece, bisognerà collegarsi alla pagina dedicata presente sullo store raggiungibile a questo indirizzo. La promozione resterà attiva fino al giorno 12 giugno, giorno in cui il gioco gratuito di Epic Games Store verrà cambiato.