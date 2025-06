Apple rilancia la casa smart: homeOS pronto al debutto

Un nome criptico, homeOS, è apparso nei registri di marchio internazionali. Dietro questa mossa, una società sconosciuta: la Home Operations Suite LLC. Sulla carta, indipendente ma nei fatti, secondo fonti come MacRumors, un nome di copertura usato da Apple. Un metodo già visto, come nel caso di visionOS dove anche lì l’anonimato precedette un annuncio epocale Il nome homeOS era già comparso nei codici di tvOS 17.4 e in vecchi annunci di lavoro. Coincidenze? Difficile crederlo. Un sistema operativo per la casa potrebbe essere più vicino che mai e tutto fa pensare che sarà svelato durante la WWDC. La stessa tattica usata inoltre con Vision Pro, marchio depositato in silenzio, poi presentato con una rivelazione globale.

Un dispositivo tra HomePod e iPad: cosa bolle in casa Apple?

Le indiscrezioni parlano di un hub domestico con schermo, simile a un HomePod unito a un iPad. Si potrà posizionare ovunque, anche a parete. Il sistema dovrebbe integrare controllo accessori HomeKit, interfono tra stanze, FaceTime e persino funzioni di videosorveglianza. La fotocamera? Progettata in casa Apple. Un oggetto pensato per coordinare l’intera casa smart, che potrebbe diventare il nuovo centro nevralgico domestico. Siri dovrebbe essere al centro dell’interazione, ma con un’importante evoluzione: una versione personalizzata dell’assistente, più naturale e contestuale. Proprio Siri potrebbe però essere il punto debole temporaneo. Alcune funzionalità, secondo indiscrezioni, sono in ritardo e non saranno pronte al lancio.

Secondo Ming-Chi Kuo, la produzione inizierà nel terzo trimestre del 2025. Non è chiaro, però, se il dispositivo arriverà sugli scaffali prima del 2026. L’hardware sarebbe già pronto, ma il software non ancora completo. Le funzionalità di Siri, considerate fondamentali per l’esperienza, necessitano di più tempo. Nonostante i ritardi, l’annuncio potrebbe essere dietro l’angolo, con la WWDC 2025 imminente, l’occasione è infatti perfetta per una prima presentazione. Gli indizi si accumulano, i movimenti legali lo confermano ed Apple potrebbe addirittura svelare homeOS già la prossima settimana. Il futuro della smart home sta cambiando forma e chi si aspettava un semplice aggiornamento, potrebbe restare sorpreso.