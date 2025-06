Realme 14T 5G solo oggi a un prezzo assurdo su Amazon

Volete acquistare uno smartphone con buone caratteristiche tecniche ma al tempo stesso economico? Il Realme 14T 5G arriva sul mercato per conquistare tutti quegli utenti che vogliono avere a portata di mano un dispositivo con un ottimo rapporto qualità/prezzo. Nonostante si tratti di uno degli ultimi dispositivi lanciato dal noto brand, oggi è possibile acquistare il Realme 14T 5G a un prezzo ancora più conveniente rispetto a quello di listino.

Tutto ciò oggi viene reso possibile grazie a un coupon sconto disponibile su Amazon che l’utente può aggiungere in fase di acquisto sommandolo allo sconto del 17%. Un’occasione incredibile dunque se volete portare a casa una delle ultime novità di Casa Realme.

Realme 14T 5G: oggi a prezzo super conveniente

Giunti a questo punto non possiamo non porre l’attenzione su alcune delle principali caratteristiche che contraddistinguono questo device. A partire dal display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. Non a caso, il pannello che il costruttore ha deciso di implementare offre una luminosità fino a 2.100 nits.

Alla base del Realme 14T 5G trova spazio il SoC MediaTek Dimensity 6300. Soc che consente di offrire prestazioni ottimali oltre che il supporto al 5G. Ad accompagnare il MediaTek Dimensity 6300 ci sono 8 GB di RAM e 256 GB di storage. Il sistema operativo di cui dispone è Android 15.

Non manca naturalmente una doppia fotocamera posteriore con un sensore principale da 50 Megapixel e un sensore secondario da 2 Megapixel. La fotocamera anteriore, invece, è da 16 Megapixel. Zero preoccupazioni per l’autonomia di questo dispositivo dato che implementa una batteria da 6.000 mAh, con ricarica cablata da 45 W.

Approfittando subito dello sconto del 17% e del coupon sconto del valore di 20 euro il Realme 14T 5G diventa imperdibile!