Xiaomi Smart Band 5, ecco come potrebbe essere

Il produttore tech Xiaomi sta progettando l’arrivo ufficiale sul mercato di un nuovo dispositivo wearable. Si trarrà della prossima Xiaomi Smart Band 10. Nel corso delle ultime ore sono emersi numerosi dettagli riguardanti sia le presunte specifiche tecniche sia il design con alcune immagini renders. Vediamo qui di seguito cosa possiamo aspettarci.

Xiaomi Smart Band 10 in arrivo, ecco cosa sappiamo fino ad ora

Nel corso delle ultime ore sono emersi numerosi dettagli riguardanti il prossimo device wearable di casa Xiaomi. Come già accennato in apertura, si tratta della nuova Xiaomi Smart Band 10. A rivelare queste nuove informazioni è stato il sito web Xpertpick. Su quest’ultimo sono state infatti pubblicate alcune immagini renders e alcune delle presunte specifiche tecniche.

Dalle immagini renders appena pubblicate, possiamo notare come non ci sarà uno stravolgimento rispetto al modello precedente. La nuova smart band di casa Xiaomi sarà infatti dotata di un display con tecnologia AMOLED. La diagonale sarà pari a 1.72 pollici ed avrà una risoluzione pari a 212 x 520 pixel e con una densità di pixel pari a 336 ppi.

Dal punto di vista dimensionale, la nuova smart band dovrebbe misurare 46.57 x 22.54 x 10.95 mm, per un peso complessivo di soli 15.95 grammi. L’autonomia, secondo quanto è emerso, dovrebbe essere pari ad addirittura 21 giorni, grazie alla presenza di una batteria pari a 233 mah. Il sistema operativo installato a bordo dovrebbe essere invece HyperOS 2.0. La smart band dovrebbe essere in grado di monitorare ben 150 modalità sportive differenti. I rumors parlando poi di almeno tre colorazioni, ovvero white, black e pink. Per quanto riguarda il prezzo di vendita, si parla di un prezzo compreso tra i 40 e i 50 euro.

Insomma, per il momento sono emerse numerose informazioni sulla prossima Xiaomi Smart Band 10. Bisognerà però attendere ancora per scoprire nuovi dettagli. Ricordiamo che il precedente modello è arrivato in veste ufficiale lo scorso mese di settembre.