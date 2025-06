Un meteorite illumina il cielo della Cina, una vera e propria esplosione di luce

Il cielo sopra Maoming, nel sud della Cina, si è improvvisamente acceso nella notte del 28 maggio. Erano le 21:33 quando un meteorite ha attraversato l’atmosfera a grande velocità, sorprendendo centinaia di testimoni. In pochi istanti, la tranquilla serata si è trasformata in un evento spettacolare. Un lampo verde-azzurro si è fatto largo nel cielo, seguito da un’esplosione finale di luce giallo-arancio. La scena è stata ripresa da numerose dashcam. Infatti in poche ore i video sono diventati virale, conquistando le piattaforme social e attirando l’attenzione di esperti e curiosi.

Colori e scienza dietro l’apparizione del meteorite

Nonostante l’assenza di sciami meteorici attivi in quel periodo, il bolide, così è chiamato un meteorite particolarmente luminoso, ha lasciato dietro di sé una scia colorata e persistente. Il fenomeno, benché raro, non è isolato. I meteoriti sporadici non seguono una traiettoria nota, ma provengono da zone sconosciute dello spazio. Si tratta di antichi frammenti di roccia. Ovvero residui della formazione del sistema solare, che viaggiano a decine di migliaia di chilometri orari e che, talvolta, si scontrano con l’atmosfera terrestre.

Il fascino del meteorite non risiede soltanto nella sua bellezza, ma anche nelle informazioni che porta con sé. I colori osservati nel cielo sono legati alla composizione del corpo celeste e alla sua interazione con l’aria. Il sodio, ad esempio, produce sfumature gialle, mentre il magnesio è responsabile della luce verde. Anche l’aria stessa gioca un ruolo fondamentale. Ad esempio la compressione di ossigeno e azoto può provocare emissioni rosse, visibili durante l’esplosione finale.

Grazie a eventi come questo, la comunità scientifica riesce a raccogliere dati fondamentali sulla composizione dei meteoriti. Agenzie spaziali come la NASA analizzano i video per studiare traiettorie e materiali coinvolti. Anche se la Cina ha già vissuto episodi simili, la durata e l’intensità di questo meteorite lo rendono unico. Offrono una finestra privilegiata sull’attività celeste che solitamente passa inosservata ma che si trova proprio sopra di noi.