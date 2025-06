TSMC: nuove trattative per le fabbriche negli Emirati Arabi?

Recenti indiscrezioni suggeriscono possibili trattative tra TSMC e USA. Nel dettaglio, sembra che l’azienda stia nuovamente esplorando la possibilità di aprire una grande fonderia negli Emirati Arabi Uniti. Tale idea era stata già presa in considerazione qualche tempo fa durante l’amministrazione Biden. In quel caso, però, i colloqui non avevano portato a risultati concreti. Con il cambio della leadership negli Stati Uniti, TSMC ha deciso di riavviare i contatti. Ciò per valutare se le condizioni siano migliorate. Anche se al momento non è chiaro se ci sono reali possibilità che il progetto venga approvato.

TSMC punta a nuove fabbriche negli Emirati Arabi Uniti

A complicare la situazione emergono la questione della sicurezza e della politica internazionale. Gli Emirati Arabi Uniti hanno rapporti stretti con la Cina. E ciò alimenta timori che il trasferimento di tecnologie avanzate possa finire nelle mani di Pechino. Mentre per quanto riguarda l’hardware legato all’intelligenza artificiale è possibile adottare controlli e restrizioni relativamente efficaci, la produzione di chip è un settore molto più delicato e complesso da regolamentare. Quest’ultimo, infatti, richiede una conoscenza tecnica profonda e un know-how che, una volta trasferito, è difficile da contenere.

È importante sottolineare che l’interesse di TSMC fa parte di un progetto più ampio. Quest’ultimo che riguarda la cooperazione tra Emirati e Stati Uniti nel campo dell’intelligenza artificiale. I negoziati tra TSMC, le autorità degli Emirati Arabi e i rappresentanti statunitensi sono ancora agli inizi. L’azienda ha già avuto diversi incontri con MGX, un enorme fondo sovrano saudita collegato alla famiglia reale. Ed anche con Steve Witkoff, il delegato degli Stati Uniti nella regione. In ogni caso, qualora dovesse arrivare un accordo, non è ipotizzabile che avvenga in tempi brevi. Considerando l’attuale scenario serviranno mesi, se non di più, prima di vedere sviluppi concreti su tale fronte. Dunque, non resta che attendere per ottenere maggiori informazioni sulle prossime strategie.