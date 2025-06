iPhone 17: grossa novità in arrivo sul fronte batteria

Molto presto assisteremo come ogni anno all’arrivo della nuova generazione di iPhone, quest’anno sarà volta di iPhone 17 il quale ovviamente porterà con sé tantissime novità sotto vari punti di vista, uno tra questi secondo recenti voci di corridoio potrebbe riguardare la ricarica disponibile su tutti i dispositivi.

Nello specifico, stiamo parlando della ricarica wireless che nuove voci trapelati in rete annunciano potrebbe essere a 45 W e non più a 15, ciò sarebbe merito del supporto al nuovo standard Qi 2.2 consentirebbe di raggiungere una potenza di ricarica rapida di 45 W.

Un certificato

La notizia arriva grazie alla presenza di un certificato depositato presso un ente taiwanese apposito che riguarderebbe non tanto gli iPhone bensì due prodotti per ricaricarli, parliamo di due basi di ricarica wireless MagSafe con cavo da uno e da 2 m che supporterebbero la ricarica wireless fino a 45 W, segnale indiretto che l’azienda dovrebbe aver introdotto il supporto a questa nuova potenza di ricarica.

Si tratterebbe di un passo in avanti decisamente sostanziale rispetto alla generazione precedente del momento che il nuovo standard consente un balzo non indifferente in merito i watt utilizzati per effettuare la ricarica wireless, è altamente probabile che questi due caricatori possano essere annunciati durante la presentazione della nuova generazione di iPhone soprattutto se teniamo conto che al consorzio che si occupa di sviluppare lo standard Qi 2.2 partecipa in modo diretto anche Apple, che dunque può accedere a questa tecnologia.

Effettivamente avrebbe davvero molto senso assistere all’introduzione di una ricarica wireless migliorata dal momento che come sappiamo per il suo iPhone 17 Air la società sta puntando su questa feature per consentire una ricarica facile e veloce vista la batteria di dimensioni ridotte presente all’interno dello smartphone, dettaglio che ovviamente è obbligato Apple a cercare una soluzione che dovrebbe essere la messa in vendita di una cover posteriore con pacco batterie incluso per una ricarica immediata.