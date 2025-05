Google punta su TSMC per i chip dei Pixel

Google ha deciso di affidarsi a TSMC per la produzione dei suoi prossimi chip Tensor, segnando un cambio significativo nel processo produttivo. Il Tensor G5 sarà il primo SoC progettato da Google a essere realizzato con la tecnologia avanzata di TSMC, sfruttando un processo produttivo a 3 nanometri. Secondo recenti indiscrezioni riportate da Digitimes e confermate dall’insider Jukanlosreve, l’azienda di Mountain View ha siglato un accordo di collaborazione che coprirà da tre a cinque anni, garantendo la produzione di diverse generazioni di chip per i dispositivi Pixel.

L’intesa tra Google e TSMC si inserisce in un dialogo sempre più intenso tra le due realtà, con incontri frequenti tra dirigenti di alto livello nelle sedi delle fonderie taiwanesi. La partnership è destinata a rafforzarsi soprattutto in vista della serie Pixel 10, il cui primo modello è già stato avvistato, e si estenderà fino al Pixel 14, confermando la durata massima ipotizzata. Il passaggio a TSMC porterà miglioramenti tecnici rilevanti, tra cui l’adozione di un modem MediaTek, un nuovo ISP sviluppato internamente da Google e una GPU PowerVR che sostituisce la precedente Mali.

Innovazione e continuità per i chip Google Tensor

L’accordo con TSMC rappresenta un passo importante per Google. Questo perché si iscrive nella corsa per essere maggiore competitivo nel settore degli smartphone. La capacità di utilizzare un processo produttivo moderno permette di migliorare l’efficienza energetica e le prestazioni dei chip Tensor. L’adozione di componenti come il modem MediaTek e la GPU PowerVR indica un cambiamento strategico nella progettazione dei SoC. Con l’obiettivo di offrire dispositivi più potenti e performanti.

Questa mossa riflette anche la volontà di Google di mantenere un controllo sempre più stretto sulla progettazione e produzione dei propri chip. Assicurandosi anche un partner affidabile per la realizzazione fisica. La collaborazione con TSMC potrebbe dunque rappresentare la base per l’innovazione nei prossimi anni. Contribuendo a rafforzare la linea Pixel nel competitivo mercato degli smartphone di fascia alta. L’attesa per i nuovi modelli cresce. Mentre la tecnologia che li animerà promette notevoli passi avanti.