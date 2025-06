Polestar Torino: nuova apertura per vivere l’elettrico in modo nuovo

A Nichelino, in provincia di Torino, Polestar inaugura un nuovo punto di riferimento per tutti gli amanti della mobilità elettrica. Il Polestar Space, situato in Via Lando Conti 11, si estende su una superficie di 290 metri quadrati ed è gestito da Gino Spa, già attivo come agente ufficiale del marchio. Lo showroom nasce con l’obiettivo di offrire un contatto diretto e personale con i modelli della serie Polestar, in un contesto puramente “essenziale” e senza fronzoli, in cui ogni dettaglio trova la sua ispirazione nel tipico design nordico.

Espansione Polestar in Italia: Torino e Bari al centro della strategia

All’interno dello spazio, i visitatori possono contare su specialisti Polestar altamente qualificati, pronti a guidare i clienti in ogni fase del percorso. Si inizia dalla scoperta dei materiali alla configurazione personalizzata del veicolo. La vera particolarità di questo ambiente però è l’assenza di venditori tradizionali. Qui infatti l’esperienza è costruita attorno al cliente, non vi sono pressioni commerciali, ma solo la libertà di esplorare e comprendere a fondo ciò che rende un’auto Polestar unica. La protagonista indiscussa dell’ evento è sicuramente la Polestar2, disponibile per test drive su prenotazione, un’occasione concreta per toccare con mano qualità e prestazioni.

L’apertura del Polestar Space di Torino si inserisce in un piano strategico più ampio, che punta a consolidare la presenza del marchio nel nostro Paese. Dopo Milano e Roma, il Piemonte rappresenta una nuova tappa fondamentale. Ma Polestar non si ferma qui. Già da giugno, infatti, sarà possibile effettuare test drive anche a Bari, in attesa dell’apertura di uno showroom dedicato anche nel capoluogo pugliese.

Insomma, con una rete in costante crescita e uno sguardo rivolto al futuro, Polestar conferma la sua volontà di velocizzare il passaggio verso una mobilità completamente elettrica. Ogni nuova apertura è una finestra su un modo diverso di concepire l’automobile, la quale ora appare più sostenibile, elegante, tecnologicamente avanzata e pensata su misura per chiunque guidi.