La Geely Galaxy A7 EM-i sorprende il mercato: inizia la sfida all’autonomia

Un’autonomia combinata di 2.100Km non è più un sogno. Con la nuova Galaxy A7 EM-i, Geely alza il livello delle ibride plug-in, introducendo un modello che unisce innovazione e concretezza. La berlina cinese, lunga poco meno di cinque metri, si presenta come una sintesi di stile e sostanza. A colpire non è solo la distanza percorribile con un pieno, ma anche un consumo medio di appena 2 litri ogni 100km, secondo i dati forniti dalla casa secondo il ciclo CLTC.

Geely Galaxy A7 EM-i: design minimalista e interni high-tech per un’esperienza moderna

Il cuore tecnologico della Galaxy A7 EM-i è un powertrain ibrido composto da un motore a benzina da 1.5 litri e un’unità elettrica che dovrebbe garantire fino a 350CB. Le versioni iniziali prevedono due opzioni d’autonomia in modalità elettrica, 60km e 130km. Geely, però, promette molto di più per il futuro, con una variante capace di coprire 2.100km grazie a un’ottimizzazione avanzata dell’intero sistema. Nonostante le specifiche più dettagliate non siano ancora state comunicate, le aspettative sono già altissime.

Il look della nuova Galaxy A7 EM-i richiama subito l’attenzione con il suo frontale elegante e la striscia LED che attraversa l’intera larghezza dell’auto. Anche il lato posteriore non delude, con uno spoiler integrato e fari a sviluppo orizzontale che donano sportività. Ma è all’ interno della vettura che le modifiche diventano più evidenti. Il design interno è essenziale ma raffinato. Qui troviamo un display touch centrale, mentre sulla console trovano posto comandi fisici pensati per facilitare la guida. Non manca la ricarica wireless per smartphone, confermando la volontà di Geely di integrare comfort e tecnologia.

La berlina si basa su un passo generoso di 2.845mm, pensato per offrire spazio e comodità anche nei lunghi viaggi. Nonostante non siano stati ancora rivelati i prezzi ufficiali, le prime stime parlano di una cifra attorno ai 100.000yuan, pari a circa 12.200€. Una cifra competitiva, soprattutto considerando le prestazioni e l’autonomia promesse.