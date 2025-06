Netatmo ritorna con stile: ecco la nuova Stazione Meteo Original

La nota azienda Netatmo ha ufficialmente presentato la sua nuova Stazione Meteo Original, a tredici anni dal lancio del primo iconico dispositivo. Il nome scelto, “Original”, rappresenta la chiara intenzione di voler omaggiare le origini del marchio senza rinunciare alle potenzialità della tecnologia contemporanea. Il design, fedele alla forma cilindrica minimalista che ha reso celebre il prodotto, si rinnova attraverso due nuove colorazioni, “Sand” e “Mint”. Entrambe pensate per adattarsi a ogni contesto abitativo, dal moderno al tradizionale.

Netatmo Original: la stazione meteo che ti conosce e ti protegge

Ma è all’interno che si compie la vera evoluzione. Netatmo ha integrato sensori di ultima generazione per offrire una lettura precisa e immediata di temperatura, umidità, pressione atmosferica, qualità dell’aria interna e rumore ambientale. Non si tratta più solo di una stazione meteo, ma di un sofisticato strumento per il monitoraggio del microclima domestico. L’obiettivo prefissato è semplice ma ambizioso. Il brand si propone infatti di rendere la tecnologia un alleato quotidiano per migliorare la qualità della vita di ogni persona.

Con l’introduzione di nuove funzionalità, Netatmo arricchisce ulteriormente l’esperienza d’uso complessiva dei suoi accessori. La Stazione Meteo Original infatti ora misura anche l’indice UV, l’esposizione solare e il livello di pollini presenti nell’aria. Questi dati, disponibili con previsioni personalizzate su tre giorni, aiutano l’utente a pianificare attività all’aperto con maggiore attenzione, soprattutto in presenza di condizioni sensibili per la salute.

L’app Netatmo Weather consente poi l’accesso completo a tutte le informazioni raccolte, visualizzabili in tempo reale o attraverso grafici a lungo termine. A supporto, il sistema di notifiche intelligenti invia avvisi sullo smartphone, adattabili in base alle esigenze personali. Si va dai promemoria contro le gelate alla segnalazione di un eccesso di CO₂ in una stanza, trasformando la Stazione Meteo in un assistente domestico silenzioso ma attento. Disponibile in Italia dal 10 giugno al prezzo di 169,99€, la nuova Stazione Meteo Netatmo sarà acquistabile online e nei principali negozi di elettronica e fai-da-te. Sullo store ufficiale, è previsto uno sconto del 50% su un dispositivo a scelta. Nessun abbonamento, nessun costo nascosto, solo un investimento per vivere meglio!