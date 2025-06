Motorola dà il via al contest in occasione della FIFA World Cup

Motorola, divisione parte del gruppo Lenovo, conferma la partnership con Fifa nel ruolo di Official Smartphone Partner per la World Cup 2025, affiancando Lenovo come Official Technology Partner. Per l’occasione, un contest su Instagram a partire da oggi, 6 giugno.

La collaborazione con la FIFA si estende alla FIFA World Cup 2026 che si terrà negli Stati Uniti, in Canada e in Messico e alla FIFA Women’s World Cup 2027 in Brasile. Motorola e FIFA ci mostreranno la loro passione condivisa per l’innovazione e lo sport in una combo unica. Entrambe proporranno esperienze irripetibili che porteranno i fan a vivere da vicino l’evento, nel cuore pulsante del gioco. Motorola sfrutterà il suo marchio attraverso attivazioni a bordo campo, con l’intento di coinvolgere i fan dagli spalti e renderli parte attiva delle partite.

In qualità di smartphone partner ufficiale, l’obiettivo dell’azienda è quello di essere associato a uno degli sport più famosi e amati al mondo. Si tratta di un’ennesima riconferma del legame consolidato tra Motorola e i valori dello sport: passione, energia e innovazione. Motorola e Lenovo sono pronte a fornire tecnologie integrate e innovative che renderanno il calcio più accessibile e coinvolgente per tutti durante i diversi match, creando nuove esperienze anche grazie all’uso dell’intelligenza artificiale.

Motorola: social contest su Instagram per celebrare la collaborazione con Fifa World Cup

Per promuovere il coinvolgimento dei fan, Motorola lancia un social contest valido da oggi, 6 giugno, fino al 29 giugno. Si terrà su Instagram e partecipare è semplice:

Segui @motorolaita su Instagram

Commenta il post dedicato al concorso scrivendo la tua squadra del cuore

Ricorda di taggare la persona con cui condivideresti quest’esperienza!

Le iscrizioni si chiudono il 29 giugno e il vincitore sarà contattato direttamente tramite il suo profilo sulla piattaforma social. Ricordiamo che la collaborazione pluriennale con Motorola è iniziata già con la recente FIFA Beach Soccer World Cup Seychelles 2025. La FIFA Club World Cup 2025 che rappresenta il prossimo step nella coronazione di questa partnership vedrà Motorola supportare FIFA e tutte le 32 squadre qualificate che si sfideranno in 63 partite imperdibili in ben 12 località diverse. Non a caso è definito il torneo di calcio più inclusivo di sempre, che coinvolge tutti.