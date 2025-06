Apple Comandi si rinnova con l’intelligenza artificiale integrata

Apple è al lavoro su una versione completamente rinnovata della sua app Comandi. Questa includerà la tecnologia di Intelligence. Un’evoluzione che vuole semplificare la creazione di flussi di lavoro personalizzati. Consentendo così agli utenti di automatizzare le attività quotidiane con facilità. Attualmente, l’app permette di eseguire operazioni come inviare messaggi o controllare dispositivi smart con pochi tocchi. Ma la nuova versione sfrutterà l’intelligenza artificiale per rendere il processo ancora più intuitivo. Grazie ai modelli di linguaggio naturale integrati, sarà possibile creare comandi vocali semplicemente parlando. Senza quindi dover passare per la programmazione visuale attuale. Che è spesso complicata per gli utenti meno esperti.

Il futuro di Apple Comandi e le aspettative per la WWDC 2025

L’integrazione di Apple Intelligence porterà l’app Comandi su un nuovo livello, offrendo automazioni più avanzate e flessibili. Questa trasformazione si inserisce in una tendenza più ampia: anche altre aziende stanno adottando soluzioni AI per migliorare le funzionalità di automazione, come Microsoft con Copilot+ e vari strumenti di terze parti per macOS. Tuttavia, nel panorama Apple manca ancora uno strumento AI integrato di questo tipo. Soprattutto perché Siri non sfrutta ancora del tutto le potenzialità dei grandi modelli linguistici. L’azienda di Cupertino sembra voler colmare questa lacuna.

L’annuncio di questa novità è arrivato tramite Mark Gurman di Bloomberg. Ha svelato anche possibili ritardi nel rilascio. Il debutto della versione potenziata dall’intelligenza artificiale potrebbe slittare al 2026. Ciò potrebbe significare che il nuovo Comandi non sarà presente negli aggiornamenti principali di macOS, iOS e iPadOS attesi per il prossimo settembre. Nonostante questo, la WWDC 2025 rappresenta l’occasione ideale per scoprire maggiori dettagli. E forse un’anteprima di questa importante rivoluzione software.

In sintesi, Apple punta a rendere l’automazione accessibile a un pubblico più ampio. Trasforma la sua app Comandi in uno strumento potente e user-friendly, grazie all’intelligenza artificiale. Resta da vedere come questa novità influenzerà l’esperienza d’uso quotidiana degli utenti Apple. E quali altre sorprese la compagnia svelerà durante il suo evento annuale.