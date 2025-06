Geely sfida il mercato mondiale: qualità e doppia trazione tra motore termico e elettrico

Non c’è spazio per i compromessi quando si parla del futuro di Geely. In un momento in cui l’industria automobilistica sembra dominata da sconti aggressivi e competizione al ribasso, la casa cinese prende una strada opposta. Li Shufu, presidente del gruppo Geely Holding, ha da poco ribadito in un discorso la sua filosofia aziendale. Egli rifiuta la guerra dei prezzi e preferisce puntare su qualità e tecnologia. Un pensiero quindi contrapposto a quello di rivali come Tesla e BYD che si sfidano sul terreno del prezzo più basso.

L’idea di Geely per la crescita sostenibile dell’ azienda

La direzione è chiara. Il brand decide così di non rinunciare ai motori a combustione interna, ma integrare soluzioni elettriche e ibride. Tale decisione non nasce da un senso di nostalgia o conservatorismo, bensì da un’analisi realistica dei bisogni mondiali. Per Geely, il mondo non è ancora pronto a un passaggio così completoall’elettrico. Per questo motivo, la strategia industriale continuerà a investire sull’affinamento dell’ingegneria termica.

Il rafforzamento del gruppo passa anche da una serie di alleanze strategiche. Le acquisizioni di Volvo Cars e Lotus, insieme alle quote in Mercedes-Benz e Aston Martin, ad esempio, non sono casuali. Geely ha scelto partner che rappresentano l’ eccellenza in campi chiave quali sicurezza, lusso, aerodinamica e prestigio. Un vero e proprio mosaico di competenze che permette alla casa cinese di affrontare il mercato europeo con credibilità. Ma soprattutto proponendo prodotti capaci di parlare a pubblici diversi, senza rinunciare alla coerenza.

Li Shufu ha toccato anche un punto spesso trascurato, il capitale umano. Con il programma “Talent Forest”, Geely intende valorizzare i propri dipendenti, offrendo loro reali possibilità di crescita in un ambiente competitivo ma equo. Meritocrazia, trasparenza e formazione continua sono visti così come strumenti per sostenere una visione industriale di lungo periodo, capace di affrontare le sfide globali. Insomma, Geely non vuole solo vendere auto, vuole costruire un’identità duratura.