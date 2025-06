Ferrari Amalfi presto in arrivo: compaiono le prime immagini

Il nome è Ferrari Amalfi, ma per ora è ancora F169 M all’interno degli stabilimenti di Maranello. I test continuano, le strade italiane diventano il palcoscenico di una creatura nascosta sotto pesanti teli. Nessuna rivelazione completa, solo sagome e dettagli celati. Le ultime immagini svelano che lo sviluppo non è ancora terminato. Ancora pochi ritocchi, poi la Ferrari sarà pronta. Luglio sarà il mese decisivo ed il debutto è atteso con trepidazione, in un anno già carico di sorprese per il Cavallino.

La Ferrari Roma sarà solo un ricordo?

Il nuovo modello Ferrari manterrà la configurazione 2+2, ma tutto il resto cambierà. Il design si annuncia completamente rivisto. Il frontale sarà il primo elemento a colpire, ispirato agli ultimi capolavori firmati Ferrari. Linee affilate, sguardo aggressivo, proporzioni scolpite per emozionare al primo sguardo. Nulla è lasciato al caso. Anche se la carrozzeria resta camuffata, la promessa è di una silhouette raffinata e moderna. Il motore? Ancora V8, come sulla Ferrari Roma, ma con una potenza maggiore rispetto ai 620 cavalli dell’attuale. Si parla di un’unità più generosa, pensata per chi cerca qualcosa di più.

Gli interni restano un’incognita. Nessuna foto per adesso, si possono fare solo supposizioni. Si parla tuttavia di un upgrade importante sul piano tecnologico nella Ferrari, così da adeguarsi o addirittura superare i molti altri modelli sportivi sul mercato. Si avranno poi nuovi materiali, una strumentazione digitale avanzata ed una qualità percepita ancora più elevata. Non dovrebbe mancare della Ferrari anche una versione spider, pensata per chi ama sentire il vento tra i capelli mentre il V8 canta. Le emozioni non finiscono con l’Amalfi. Ferrari ha già mostrato la 296 Speciale e ha promesso la sua prima auto elettrica entro fine anno. Cosa bolle ancora nei laboratori di Maranello? Il futuro si sta scrivendo ora, tra eleganza, potenza e tutta l’unicità che si aspetta dalle vetture del brand. La Amalfi sarà soltanto l’inizio.