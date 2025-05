Ferrari sarà presente al Motor Valley Fest 2025

Il Motor Valley Fest 2025, celebrazione dell’eccellenza Made in Italy per quanto riguarda le due e quattro ruote, si terrà a Modena dal 5 all’8 Giugno 2025. Tra i numerosi marchi presenti nel cuore della Terra dei Motori, spicca certamente la partecipazione di Ferrari.

L’azienda del Cavallino Rampante è certamente uno dei brand automotive più iconici al mondo e la partecipazione al Motor Valley Fest 2025 rinsalda il legame con la propria storia. Le supercar di Maranello saranno presenti come assolute protagoniste dell’evento.

In Piazza Roma prenderà vita l’esposizione Best of Motor Valley che permetterà di ammirare da vicino l’intera gamma Ferrari. I visitatori potranno scoprire la F80, l’ultima supercar dell’azienda in grado di sprigionare 1200 cv grazie ad un powertrain ibrido. Il motore termico da 900CV è basato sul V6 equipaggiato dalla 499P, la monoposto che compete nel FIA WEC 2025.

Ferrari si sta preparando al Motor Valley Fest 2025 con tantissimi incontri e portando l’intera gamma tra le strade di Modena

Presso il Museo Enzo Ferrari, invece, le vetture in esposizione saranno la Roma, la Roma Spider, la Purosangue, la 296 GTB, la 296 GTS, la 12Cilindri e la 12Cilindri Spider. Si tratta di una mostra temporanea che durerà esclusivamente per il Motor Valley Fest 2025.

Inoltre, saranno presenti i vertici dell’azienda per incontri e conferenze. Benedetto Vigna, Ferrari Chief Executive Officer, parteciperà al convegno inaugurale che si terrà giovedì 5 giugno presso il Teatro Storchi alle 9.00. Nella stessa giornata, alle ore 16.30, prenderà la parola Flavio Manzoni, Chief Design Officer e Direttore del Centro Stile Ferrari, in occasione dell’incontro “Designing the future: innovazione, tecnologia e sostenibilità nel mondo delle vetture high-performance”.

Gli appuntamenti con le persone che hanno così iconica la Ferrari continuano il giorno successivo con Andrea Modena, Head of Ferrari Classiche & Special Sales) per parlare delle vetture d’epoca. Paige Hope, Head of Ferrari Global Operational Marketing, approfondirà il tema del lusso e Tiziana Mecozzi, Scuderia Ferrari eSports Manager, si concentrerà sul mondo degli eSport. Nicola Sotira (Head of Industrial HR) interverrà sull’importanza di attrarre nuovi talenti in azienda.

Nella giornata di sabato 7 alle 11.00, interverranno Carlo Palazzani (Head of Pilot Design), Gianmarco Picardi (Ferrari Classiche Workshop Manager) e Matteo Turconi (Senior Product Marketing Manager) per parlare dei segreti delle supercar di Maranello. Federica Santoro (Head of XX and Monoposto Heritage Programmes), infine, parlerà dei programmi non competitivi per clienti sportivi al fianco della FXX-K Evo.