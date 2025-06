Expert: super SORPRESA GRATIS se acquistate ora queste TV LG

Altro che pigiama party, con questa promo il sabato si trasforma sempre in una finale di Champions. E no, non serve uscire o andare magari allo stadio, serve solo scegliere la TV LG giusta da Expert. Se amate il calcio, le serie TV, la cucina (pure quella vera), e vi piace stare comodi, siete nel posto giusto. Perché con alcuni modelli LG selezionati, Expert vi regala 12 mesi di DAZN e persino StanbyME, la mini TV portatile che potete spostare in casa mentre fate qualsiasi cosa. Tipo mentre fate la pasta al dente o vi sistemate il divano. C’è tutto: Serie A, Champions League, ma anche serie TV, documentari e intrattenimento no stop. Basta fare la scelta giusta e il gioco è fatto. Il bello? La promo è valida fino a esaurimento scorte. Quindi, meglio muoversi in fretta. Una volta sistemati sul divano, non vorrete più alzarvi. E se amate offerte esagerate, vi basta un click.

Le TV LG migliori sono da Expert

Expert ha selezionato solo i modelli LG OLED migliori. Design perfetto, colori brillanti e qualità audio da cinema. Ecco cosa trovate. Partiamo dal formato più spettacolare: LG OLED77B56LA Serie B5 AI 77”, perfetta per pareti larghe e grandi emozioni, a 3.299 euro. Più equilibrata e sempre coinvolgente, la LG OLED65B56LA Serie B5 AI 65” è ora in promo a 2.399 euro. Una resa da urlo. Per chi vuole compattezza ma non rinuncia alla potenza visiva, c’è la LG OLED48B56LA Serie B5 AI 48”, reattiva e luminosa, solo 1.144,90 euro. Se preferite un look raffinato, puntate su LG OLED48G56LS Serie G5S EVO AI 48”, con design elegante, in offerta a 1.512 euro.

Non manca il top di gamma: LG OLED65G54LW Serie G5 EVO AI 65” con DAZN e StanbyME inclusi, a 3.299 euro. Una combo da far girare la testa. Infine, il best buy compatto: LG OLED55B56LA Serie B5 AI 55”, agile e fluido, ora vostro a 1.499 euro. Tutti disponibili da Expert, online qui sul sito e nei negozi.