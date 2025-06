Esselunga sorprende di nuovo: smartphone Samsung ad un prezzo SHOCK

Esselunga sa che quando piazza una promozione, non c’è carta di credito che riesca a resistere e stavolta ha davvero esagerato. Non parliamo di merendine in omaggio o di sconti sulla carta igienica. Qui si parla di tecnologia vera, quella che di solito costa un rene e mezzo. Con questo caldo, restare lucidi è difficile. Ma ci pensa Esselunga a darvi una ragione in più per mettere piede in negozio. Se stavate rimandando il cambio telefono, ora è il momento giusto. Non è solo una buona occasione. È una di quelle che finiscono in fretta e che fanno pentire chi ha aspettato troppo. E per chi ama le offerte al volo, c’è anche una dritta extra.

Entrate su Codiciscontotech [cliccando qui] o Tecnofferte [iscrivendovi da qui] , due canali Telegram dove piovono SCONTI PAZZI ogni giorno. L’accesso è gratuito e le offerte sono da da paura. È come avere un radar per le promo più folli della rete!

Samsung Galaxy A16 da Esselunga ad un costo imbattibile

Fino all’11 giugno, in tutti i punti vendita Esselunga, potete portarvi a casa il Samsung Galaxy A16 a soli 129 euro. Un prezzo spettacolare, lontano anni luce da quelli visti online. Il display è da 6,7 pollici, grande e luminoso, ideale per video, chat e scrollate infinite. La batteria da 5.000 mAh è una certezza che vi accompagna tutto il giorno. Il dispositivo ha un processore Octa-Core, perfetto anche quando avete mille app aperte insieme. I 4 GB di RAM fanno il loro lavoro in silenzio, ma in modo impeccabile. Dietro, la tripla fotocamera da 50 + 5 + 2 megapixel è pronta a immortalare ogni momento, anche quelli meno instagrammabili.

Davanti, una selfie cam da 13 MP che non perdona né filtri né occhiaie. Il tutto con lettore d’impronte, pratico e rapido. Dimensioni compatte: 16,4 x 7,9 x 0,8 cm, maneggevole senza scivolare. Tutto questo, solo da Esselunga, a 129 euro. Ma attenti al calendario: l’offerta finisce l’11 giugno. Chi tardi arriva… resta con lo smartphone vecchio.