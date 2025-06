Alfa Romeo 8C DoppiaCoda Zagato, scopriamo il particolare design

In occasione del Concorso d’Eleganza di Villa d’Este 2025, l’Atelier Zagato ha dimostrato come l’artigianalità e il design Made in Italy possano fare scuola nel mondo automotive. Il costruttore milanese ha presentato al mondo la propria Alfa Romeo 8C DoppiaCoda Zagato. La vettura, realizzata esclusivamente per un collezionista italiano, ha conquistato il Design Award e ha confermato l’amore del costruttore per il design e per le Alfa Romeo.

Basata sulla meccanica dell’Alfa Romeo 8C Competizione, la vettura esalta al meglio il telaio di tipo M, conosciuto nel settore anche come corto o Monza. La Concept Car è stata progettata e realizzata internamento dall’Atelier Zagato a conferma dell’attenzione che il costruttore pone in ogni sua opera.

Come sottolineato dai suoi costruttori, l’Alfa Romeo 8C DoppiaCoda Zagato rappresenta un tributo tanto storico quanto visionario. Infatti, sono stati utilizzati due codici stilistici che meglio rappresentano la tradizione dell’Atelier Milanese: la coda tronca (Kamm-tail) e la coda tonda.

La scelta è stata di carattere aerodinamico oltre che stilistico al fine di avviare un nuovo modo di intendere il design nel settore automotive. Come confermato sintetizzati da Andrea Michele Zagato, Presidente dell’azienda: “Abbiamo forse avviato un nuovo inizio nel design Zagato, dedicato alla ricerca sulle “code”, e su nuove soluzioni stilistiche e aerodinamiche per stimolare il mondo dell’automobile come usavano sempre fare i Carrozzieri”.

Il presidente ha poi ribadito la voglia di Zagato di sperimentare: “Con il progetto AGTZ Twin Tail del 2024, avevamo esplorato il concetto di un’unica auto che potesse essere convertita nella sua versione coda corta e coda lunga, dando vita a due modelli in uno. Con il progetto 8C DoppiaCoda, invece, abbiamo operato una vera e propria fusione tra coda tonda e tronca in un unico modello di carrozzeria, che può ancora contare sulla funzionalità di entrambe le soluzioni”

La coda tronca è solitamente una soluzione che utilizzate nelle vetture sportive o comunque vicine al mondo racing. Utilizzare tale soluzione nei veicoli stradali andrebbe ad appesantirne il design. Tuttavia, i tecnici dell’azienda sono riusciti nell’impresa di integrare la coda tronca nella Alfa Romeo 8C DoppiaCoda Zagato rendendo il tutto estremamente armonioso e funzionale.