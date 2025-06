The Witcher 4: arriva l’annuncio e la tech demo

È in arrivo una novità interessante per il settore gaming. CD Projekt RED ha, infatti, presentato una spettacolare tech demo legata al prossimo capitolo della serie The Witcher. L’annuncio è arrivato durante l’edizione 2025 dell’Unreal Fest a Orlando. Qui lo State of Unreal ha regalato ai fan un momento memorabile. Anche se non si tratta di gameplay completo, la sequenza mostrata ha acceso l’entusiasmo del pubblico. Offrendo uno sguardo tangibile sul potenziale tecnico e stilistico di The Witcher 4. La demo è frutto della stretta collaborazione con Epic Games ed è stata realizzata per mettere in luce le straordinarie capacità dell’Unreal Engine 5.6. Ovvero il motore che alimenterà la nuova avventura ambientata nel mondo ispirato ai romanzi di Andrzej Sapkowski.

Dettagli sul nuovo The Witcher 4

Il filmato si apre in modo crudo e cinematografico. Un gruppo di viaggiatori viene improvvisamente attaccato da una creatura letale lungo una via isolata. La tensione cresce quando fa il suo ingresso Ciri, ormai cresciuta e pienamente nel ruolo di witcher. Stavolta è lei la figura centrale della narrazione, impegnata in una missione tra le lande gelide di Kovir, una regione mai esplorata prima all’interno del franchise. Ciri non è sola: al suo fianco c’è Kelpi, la sua fidata cavalla. I paesaggi innevati che attraversano sono resi in modo incredibilmente realistico grazie al nuovo sistema di rendering di UE5.6. Uno dei momenti tecnicamente più sbalorditivi è stato lo sguardo a raggi X sul corpo dell’animale, con una rappresentazione fedele della struttura muscolare in movimento.

Un’altra scena colpisce per il dinamismo ambientale. Durante una camminata attraverso un affollato mercato, Ciri urta un passante, causando una reazione a catena tra i personaggi non giocanti. CD Projekt RED ha sottolineato che tale tipo di interazioni contestuali sarà parte integrante del gameplay e potrà influenzare l’andamento delle quest e delle relazioni nel gioco.

Successivamente, vediamo Ciri confrontarsi con un mercante in merito al destino dei suoi uomini. In sottofondo, una piazza viva e affollata pullula di oltre 300 PNG autonomi e animati. Un traguardo tecnico che sorprende ancora di più considerando che la demo girava su una PlayStation 5 standard, con ray tracing attivo e una fluidità costante a 60 fps. Anche se è solo una dimostrazione tecnica e non un estratto dal gioco finale, quanto mostrato suggerisce che The Witcher 4 potrebbe rappresentare una vera rivoluzione per la saga.