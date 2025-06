Atelier Zagato conquista due prestigiosi premi al Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2025

Il Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2025 ha visto il trionfo dell’Atelier Zagato con la conquista di due dei tre premi d’eccellenza assegnati durante la manifestazione. L’azienda italiana si è aggiudicata il prestigioso Best of Show e il Design Award per le creazioni uniche e affascinanti.

Da oltre cento anni, Zagato incarna l’eccellenza della carrozzeria italiana unendo tra loro elementi unici del mondo automotive. La leggerezza di fonde con l’efficienza aerodinamica per garantire le massime prestazioni, senza trascurare l’eleganza e la bellezza del design.

La massima espressione di questi valori ha permesso alla Alfa Romeo Tipo B di ottenere il Best of Show 2025. Questa vettura, nota anche come P3, rappresenta una monoposto da competizione di altissimo livello, come sottolineano gli scudetti della Scuderia Ferrari presenti sul cofano.

La carrozzeria è stata realizzata da Ugo Zagato, la vettura ha ottenuto innumerevoli successi nel motorsport, competendo in quella serie di corse poi sarebbe diventata la Formula 1. Dietro il volante si sono succeduti talenti del calibro di Tazio Nuvolari e Achille Varzi, solo per citarne alcuni.

La passione per il design di Atelier Zagato, tuttavia, è ancora centrale per l’azienda. La dimostrazione arriva dalla Alfa Romeo 8C DoppiaCoda Zagato vincitrice del Design Award. La vettura è stata realizzata appositamente per un collezionista italiano.

Atelier Zagato ha seguito l’intero processo produttivo, dalla progettazione alla costruzione partendo da una Alfa Romeo 8C Competizione. I progettisti hanno voluto fondere due codici stilistici che incarnano la tradizione del costruttore.

La vettura, infatti, presenta la coda tronca (Kamm-tail) e la coda tonda, creando una soluizone visiva e aerodinamica tanto elegante quanto efficace. Il risultato è una vettura unica nel suo genere che è riuscita a conquistare l’ambito premio e confermare, ancora una volta, il sodalizio tra Alfa Romeo e Atelier Zagato.