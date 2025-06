LEGO presenta il set dedicato a Sdentato di Dragon Trainer

In queste ore LEGO ha presentato il nuovo set appartenente alla linea Icons e denominato “How to Train Your Dragon: Toothless”. Il modello rappresenta una fedele ricostruzione di Sdentato, la celebre creatura alata vista in Dragon Trainer ed è caratterizzato dal numero di serie 10375.

Per gli appassionati della saga di Dragon Trainer non c’è modo migliore per festeggiare l’arrivo nelle sale del remake in live action del dell’omonimo film d’animazione uscito nel 2010. La pellicola sarà fortemente ispirata all’originale e arriverà nelle sale italiane il prossimo 13 giugno.

Il set LEGO permetterà a tutti i fan di costruire una replica del leggendario drago Furia Buia da avere sempre a casa. Il set è composto da 784 pezzi e presenta un notevole livello di dettagli. Infatti, sono presenti la sella utilizzata dal protagonista per cavalcarlo oltre alla pinna caudale aggiuntiva. Completano il tutto anche le articolazioni snodabili che consentono agli utenti di ricreare la propria posa preferita.

LEGO ha dedicato un interessantissimo set da costruire a Sdentato, l’iconico drago Furia Buia protagonista di Dragon Trainer

Non mancano anche accessori aggiuntivi come un pesce e sbuffi di fumo, che consentono di rendere omaggio al film d’animazione e al nuovo live action. Una volta costruito, l’altezza massima sarà di 16 cm, rendendolo un soprammobile divertente e ispirato. Il prezzo di lancio è fissato a 69.99 euro e l’età consigliata per procedere alla costruzione è di almeno 18 anni considerando la complessità del montaggio.

Il set è disponibile in pre-ordine a partire dal 2 giugno direttamente sul sito ufficiale del produttore danese e sarà in vendita a partire dal primo luglio. A lanciarlo ufficialmente ci ha pensato la stessa LEGO con due ospiti d’eccezione. Sui propri canali social, l’azienda ha mostrato il set in anteprima tra le mani di Gerard Butler, interprete del capo Stoick l’Imponente in Dragon Trainer, e Dean DeBlois sceneggiatore e regista del film in uscita nelle sale.