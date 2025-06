ASUS annuncia la disponibilità dei Vivobook S14/S16

Asus ha ufficializzato l’arrivo dei nuovi Asus Vivobook S14/S16, incredibilmente migliorati rispetto a tutti i loro predecessori.

I due modelli, Vivobook S14 e Vivobook S16 sono rispettivamente da 14 e 16 pollici, dal design elegante e leggero senza compromettere le prestazioni eccezionali. Pesano 1,40 kg e sono spessi appena 1,59 cm. Realizzati con una scocca in metallo che li rende super affidabili e alimentati da processore Intel Core Ultra 7 Serie 2, con batteria in grado di raggiungere un’autonomia garantita fino a 20 ore. Dispone anche di un tasto Copilot per l’accesso immediato all’omonimo assistente AI. Le opzioni per il display premium in formato 16:10 — fino a un magnifico WUXGA OLED o pannello antiriflesso – offrono un’esperienza immersiva sia per il lavoro che per l’intrattenimento.

Asus Vivobook S14/S16 arrivano sul mercato con un design raffinato e prestazioni elevate

Più intelligenti

Vivobook S14/S16 integrano funzionalità avanzate basate sull’uso dell’IA. Oltre al tasto Copilot dedicato, include la tecnologia ASUS 3DNR per immagini nitide e ben illuminate durante le videochiamate. Inoltre, la tecnologia ASUS AI di cancellazione del rumore filtra i rumori ambientali indesiderati.

Più produttivi

Entrambi i modelli uniscono efficienza e versatilità. Elevata velocità e reattività per il lavoro, lo studio o per fruire dei contenuti d’intrattenimento. La batteria riesce a supportare qualunque attività e si ricarica rapidamente in soli 49 minuti al 60%. Sono incluse anche due porte USB 3.2 Gen 1 Type-C, due USB 3.2 Gen 1 Type-A, una porta HDMI e il Jack audio combo da 3,5mm.

Più sicuri

Per garantire la massima sicurezza, i due Asus Vivobook sono forniti di fotocamera FHD IR e supporto per accesso tramite riconoscimento facciale, oltre al sistema integrato Windows Passkeys per un’autenticazione sicura e rapida. I modelli S3407CA/S3607CA dispongono, inoltre, di una fotocamera AI. Per una protezione aggiuntiva, l’otturatore fisico per la webcam garantisce massima privacy quando non è in uso.

Più immersivi

Display premium con un rapporto schermo-corpo dell’86% (S3407) o 89% (S3607) e tecnologia low-blue-light per affaticare meno gli occhi. L’opzione OLED offre contrasto profondo e colori realistici, mentre i pannelli IPS a 144Hz e 60Hz garantiscono fluidità nelle immagini in movimento. Il tutto è accompagnato dalla tecnologia audio Dolby Atmos.

Più eleganti e portatili

Gli Asus Vivobook S14/S16 si distinguono per un design dalle linee moderne, con una struttura ultrasottile e leggera e un’estetica complessiva minimalista. Questo approccio lo rende adatto a qualsiasi scenario non solo a livello pratico ma anche a livello estetico.

Disponibilità

Sono entrambi disponibili a partire da 899€ presso gli ASUS Gold Store, i maggiori retailer, distributori e su Amazon.