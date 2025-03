Apple Watch Ultra 3: il primo smartwatch con connettività 5G

Apple si prepara a rivoluzionare il mercato degli smartwatch con il lancio del nuovo Apple Watch Ultra 3. Dopo l’introduzione della colorazione titanio nero lo scorso anno, Cupertino è pronta a portare innovazioni hardware di rilievo. Secondo le anticipazioni di Mark Gurman di Bloomberg, il dispositivo sarà il primo Apple Watch a supportare la connettività 5G. Questa novità segna un passo avanti nell’evoluzione degli indossabili. Poiché colloca Apple tra i pionieri dell’integrazione del 5G nei device da polso.

Apple Watch Ultra 3: sicurezza estrema con il supporto ai satelliti

L’adozione del 5G non è solo una questione di velocità. Anzi rappresenta un simbolo del progresso tecnologico. Anche se il vantaggio concreto rispetto al 4G può sembrare minimo su un dispositivo come lo smartwatch, la presenza di questa tecnologia lo rende ancora più competitivo. Scaricare grandi quantità di dati su uno schermo così piccolo non è una necessità frequente. Ma l’inclusione del 5G dimostra la volontà di Apple di portare il massimo delle prestazioni anche su altri accessori tecnologici. Per farlo, Cupertino adotterà il 5G RedCap. Ovvero una versione più efficiente dal punto di vista energetico, progettata appositamente per i dispositivi di piccole dimensioni.

Un’altra importante novità riguarda la sicurezza. Apple Watch Ultra 3 infatti integrerà la tecnologia di connessione satellitare per inviare richieste di soccorso anche in assenza di rete cellulare. Tale funzionalità, già introdotta su iPhone 14 nel 2022, ha dimostrato la sua utilità in situazioni di emergenza. Con l’AppleWatch, il sistema diventa ancora più pratico e immediato. Poiché consente di attivare l’SOS direttamente dal polso.

La connettività satellitare trasforma Apple Watch Ultra 3 in un vero compagno per le avventure più estreme. Gli utenti potranno contare su un dispositivo in grado di garantire assistenza in qualsiasi luogo, senza la necessità di uno smartphone. La serie Ultra di mostra così assolutamente idonea per chi pratica sport estremi o si muove in ambienti remoti.