Ford Go Electric: in palio una Puma Gen-E per l’arrivo in Italia

Ford conferma il suo impegno per la transizione verso auto sempre più elettriche e punta tutto sulla formazione della

propria forza vendita e la promozione dei test drive in tutta Italia. Con Go Electric arriva il concorso a premi che premia chi effettua almeno un test della nuova vettura.

Per chi decide di aderire e sottoporsi ad un test drive di un veicolo elettrico Ford, in palio un noleggio a lungo termine di una Ford Explorer e una vincita della nuovissima Puma Gen-E. Una strategia ben precisa il cui obiettivo è sottolineare l’impegno dell’azienda verso la mobilità elettrica in tutta Europa. Fiore all’occhiello la tecnologia BEV delle vetture e i veicoli commerciali, in quattro anni la gamma si è diffusa in modo significativo. Sono ormai svariati i veicoli pensati per il trasporto di persone o ad uso commerciale.

La gamma al 100% elettrica include, ad esempio, modelli di punta come la Ford Capri che si ispira ai modelli iconici degli anni ’70, così come la Ford Explorer. Trattasi del SUV elettrico più venduto del brand nei canali privati. La Puma Gen-E, invece, è la versione BEV del noto B-SUV. Anche la Mustang Mach-E fa parte di questa collezione, reinventando la celebre Mustang in chiave elettrica. Infine, non per importanza, la E-Tourneo Courier, versatile e moderna pensata proprio per tutti, anche per le famiglie che necessitano di spazio.

Puma Gen-E in palio e un anno di noleggio gratuito di una Ford Explorer, la nuova iniziativa Go Electric dell’azienda

L’impegno così forte e costante di Ford verso l’elettrificazione ha portato l’azienda ad investire oltre 2 miliardi di euro nella modernizzazione di alcune sedi in Colonia, Germania. L’iniziativa Go Electric fa parte di questo grande progetto e mira a sfatare tutti i falsi miti ancora diffusi sui veicoli elettrici e le loro tecnologie. Per Ford il modo migliore per smentirli è con un’esperienza diretta in prima persona. Per questo, già a partire dal 3 giugno, l’azienda ha messo a disposizione un concorso a premi per chi aderisce ai test drive presenti su tutto il territorio. Il concorso a premi durerà fino al 30 settembre (2025). Per partecipare basta prenotare un test drive sul sito ufficiale. Una volta portata a termine la guida, ogni partecipante riceve un codice da utilizzare per iscriversi all’estrazione finale. Per l’estrazione di luglio è previsto un contratto di noleggio a lungo termine gratuito, di un anno, di un Ford Explorer. Mentre la Puma Gen-E sarà in palio durante l’estrazione di ottobre.