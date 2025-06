Tesla pronta a rivoluzionare i test drive in Italia

Tesla espande i suoi test drive in Italia grazie all’aggiunta di nuove postazioni del servizio fai-da-te, per un’esperienza innovativa e accessibile a tutti.

Le location strategiche pensate da Tesla quest’anno sono più di 20 su tutto il territorio. Per chi non ha uno showroom nelle vicinanze, è l’occasione perfetta per provare uno dei veicoli dell’azienda. Il progetto nasce sfruttando la connettività e tutte le funzioni remote e le tecnologie dei veicoli Tesla, per rivoluzionare quel che è la classica esperienza di test drive. Non ci sarà nessun intermediario, il cliente potrà fare tutto in piena autonomia, con i propri tempi. Modelli come Model 3 e Model Y sono perfetti per l’occasione, con la loro combinazione di design, funzionalità e prestazioni.

I test drive proposti da Tesla saranno così flessibili che i potenziali clienti potranno utilizzare le vetture anche di domenica, solitamente giornata off limits. L’azienda ha anche raddoppiato il numero iniziale di queste location, con 22 postazioni in più per l’esattezza – rispetto al 2024. I punti di test drive attraversano quasi tutto Lo Stivale da Aosta a Bari.

Più di 2500 persone quest’anno in Italia hanno provato Model 3 e Model Y senza dover incontrare un Tesla Advisor, con risultati straordinari. Accesso completo al veicolo in un’esperienza coinvolgente. Per prenotare basta meno di un minuto, si può fare dall’app o dal sito web. Una volta programmato, i conducenti ricevono una mail con tutti i dettagli. I Tesla Advisor si mettono in contatto solo per confermare l’appuntamento e risolvere eventuali dubbi prima e/o durante.

Il giorno del test drive, l’app per mobile di Tesla guida il cliente in ogni fase con assoluta semplicità e autonomia. Anche all’ingresso nell’auto, il touchscreen offre una guida interattiva per personalizzare le impostazioni del

veicolo in base alle proprie esigenze. Il Tesla Advisor può essere contattato durante tutta la durata del test drive per domande e assistenza.