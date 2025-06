One UI

Con l’arrivo della One UI 8, Samsung sta apportando ulteriori miglioramenti all’esperienza utente, focalizzandosi in particolare sull’app Galleria. Una delle novità più interessanti riguarda l’introduzione di uno sfondo sfocato dinamico, progettato per migliorare la leggibilità e la resa visiva delle immagini.

Sfondo sfocato nella visualizzazione a schermo intero

Nella nuova interfaccia, quando si visualizza una foto a schermo intero, One UI 8 applica automaticamente uno sfondo sfocato coerente con l’immagine in primo piano. Questo effetto crea una transizione visiva più armoniosa, eliminando gli stacchi netti tra l’immagine e il bordo dello schermo. La sfocatura non è casuale, ma viene generata in tempo reale da un algoritmo che analizza i colori predominanti della foto.

Samsung ha implementato questo aggiornamento per aumentare la concentrazione sull’immagine principale, riducendo le distrazioni visive. Lo sfondo dinamico contribuisce a valorizzare ogni fotografia, specialmente negli scatti in verticale, che altrimenti mostrerebbero aree nere o grigie ai lati del display. Il risultato è un layout più elegante e coinvolgente per la fruizione dei contenuti.

La tecnologia alla base dello sfondo sfocato si basa su algoritmi di intelligenza artificiale, capaci di rilevare in tempo reale i toni dominanti della foto e generare uno sfondo coerente e discreto. Secondo l’azienda, questa soluzione è in grado di ottimizzare la visibilità delle informazioni testuali sovrapposte (come data, ora o nome file), adattando la sfocatura alla luminosità dell’immagine.

La novità si inserisce in un contesto più ampio di uniformità visiva introdotto da One UI 8, dove anche altre sezioni dell’interfaccia beneficiano di transizioni sfumate e sfondi adattivi. L’obiettivo è creare un linguaggio grafico coerente su tutto il sistema, dalle app di sistema alle impostazioni, fino ai widget. Lo sfondo sfocato nella Galleria rappresenta quindi un tassello di un’evoluzione più ampia dell’estetica della One UI.

L’aggiornamento con questa funzione è già stato distribuito in versione beta per alcuni dispositivi, tra cui Galaxy S24, S23 e Z Fold5, e verrà esteso gradualmente ad altri modelli della gamma Galaxy nei prossimi mesi. Samsung non ha ancora indicato una data precisa per il rollout globale, ma la versione finale di One UI 8 è attesa entro l’estate 2025.