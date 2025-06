Honor Magic V5

Il prossimo Honor Magic V5, atteso tra i pieghevoli di nuova generazione, potrebbe introdurre una batteria da 5.900 mAh, stabilendo un nuovo riferimento per i dispositivi foldable. A rivelarlo è una certificazione pubblicata su 3C (China Compulsory Certificate), che anticipa anche un sistema di ricarica rapida a 66W.

Batteria quasi da 6.000 mAh su un pieghevole

Secondo la documentazione apparsa sul sito di certificazione cinese, l’Honor Magic V5 sarà dotato di due celle batteria, rispettivamente da 2.950 mAh ciascuna. La somma raggiunge una capacità tipica di 5.900 mAh, superando di gran lunga i principali concorrenti nel segmento dei foldable. Attualmente, i dispositivi pieghevoli raramente superano i 5.000 mAh, rendendo questo potenziale upgrade particolarmente significativo.

Un aumento così consistente della capacità della batteria suggerisce un passo avanti nell’autonomia complessiva del dispositivo. Se confermata, questa novità potrebbe risolvere una delle criticità più frequenti dei pieghevoli: l’autonomia ridotta rispetto agli smartphone tradizionali. L’integrazione di una batteria di tale ampiezza, senza compromettere lo spessore e il peso del device, rappresenterebbe un’importante innovazione dal punto di vista ingegneristico e progettuale.

La stessa certificazione indica che il Magic V5 supporterà una ricarica rapida a 66W, in linea con gli standard attuali di fascia alta. Questo consentirebbe di ricaricare completamente la batteria in tempi contenuti, anche con una capacità superiore alla media. La combinazione di autonomia estesa e tempi di ricarica ridotti renderebbe il Magic V5 competitivo anche nel confronto con smartphone non pieghevoli.

Se le specifiche verranno confermate, l’Honor Magic V5 si posizionerebbe come uno dei foldable con la maggiore autonomia in commercio. In un mercato dove l’innovazione si gioca spesso su display e cerniere, una batteria da quasi 6.000 mAh rappresenterebbe un elemento distintivo in grado di attrarre utenti esigenti. La novità potrebbe inoltre spingere altri produttori a ripensare la gestione dello spazio interno per migliorare le prestazioni energetiche.

La strategia di Honor sembra orientata a coniugare design sottile e prestazioni elevate, sfruttando tecnologie di ottimizzazione dell’hardware e del software. La scelta di adottare due celle separate, già vista in altri dispositivi, permette una distribuzione più efficiente all’interno della scocca. Inoltre, questa configurazione è compatibile con sistemi di ricarica rapida più avanzati, migliorando la gestione termica e la sicurezza durante la carica.