One UI 8 rivoluziona la Now Bar: app supportate, aggiornamenti e un sistema ancora più intuitivo

La One UI 8, rilasciata in versione beta per i Galaxy S25, porta con sé miglioramenti che Samsung non ha comunicato apertamente. Tra questi emerge l’evoluzione della Now Bar, elemento introdotto con la precedente One UI 7, ora potenziato in modo rilevante. La barra, posizionata nella parte bassa dello schermo, è diventata uno strumento ancora più importante per l’esperienza d’uso complessiva, in quanto essa mostra tutte le attività in tempo reale provenienti dalle nuove app integrate nel sistema.

One UI E I Galaxy Buds, una nuova integrazione

Due delle applicazioni principali dei Galaxy, “Modalità e Routine” e “Telefono”, ora dialogano direttamente con la Now Bar. Se ad esempio è attiva una modalità come “Teatro”, questa verrà visualizzata nella barra con la possibilità di modificarla con un semplice tocco. Lo stesso avviene durante le chiamate. Infatti la barra mostra chi sta chiamando o da quanto tempo è in corso la conversazione. Una novità utile e immediata, che migliora l’interazione con il dispositivo. Ma le novità non finiscono qui. Con One UI 8, Samsung ha introdotto anche il supporto agli “Aggiornamenti Live” di Android 16. Ciò significa che anche applicazioni di terze parti, come Uber Eats o Glovo, potranno aggiornare l’utente in tempo reale tramite la Now Bar.

Un’altra modifica, meno visibile ma altrettanto importante, riguarda l’integrazione dei Galaxy Buds all’interno dell’app Impostazioni. La beta di One UI 8 mostra che, in modo simile a quanto accade con gli AirPods su iPhone, anche gli auricolari Samsung avranno uno spazio dedicato tra le voci di sistema. Appariranno subito sopra “Connessioni”, permettendo agli utenti di accedere più velocemente alle impostazioni degli auricolari. Attenzione però, poiché non tutti i modelli saranno inclusi.

Insomma, questa scelta rappresenta un passo nella direzione giusta per un’integrazione sempre più naturale tra dispositivi e sistema operativo. Anche se non rivoluzionaria, migliora la coerenza dell’esperienza utente e semplifica l’accesso a funzioni importanti.