Samsung Galaxy Z Fold 7: il Qi2 arriva, ma con qualche limite

La compatibilità con il nuovo standard Qi2 rappresenta una delle novità più attese del Galaxy Z Fold 7. Il dispositivo comparso nel database del Wireless Power Consortium con la sigla SM-D637U ha suscitato subito attenzione, grazie alla menzione dello standard Qi 2.1.0. Ma la sorpresa si affievolisce quando si scopre che la certificazione lo definisce solo “Qi2 Ready”, ovvero un termine che non indica pieno supporto.

Galaxy Z Fold 7: dietro i codici, una strategia ben studiata

Il significato è chiaro. Il nuovo pieghevole potrà interfacciarsi con caricabatterie che utilizzano un anello magnetico per migliorare l’allineamento, ma non sarà dotato di magneti interni. Questa differenza non è cosa da poco. I dispositivi che implementano completamente lo standard Qi2 includono elementi magnetici, che permettono una connessione stabile e precisa con la base di ricarica. Senza questi, il Galaxy Z Fold 7 si limita a una versione “semplificata” del protocollo, perdendo parte dei vantaggi che rendono Qi2 una vera rivoluzione nel mondo della ricarica wireless.

Il codice SM-D637U non segue la classica nomenclatura Samsung, e questo ha generato inizialmente qualche incertezza. Però, confrontando con numerazioni adottate in passato, come SM-D617D per il Galaxy Z Fold 5 o SM-D269N per il Fold SE, è diventato tutto più chiaro. Sembra infatti che si tratti di un espediente che l’azienda coreana usa spesso per nascondere l’identità dei suoi dispositivi in attesa della loro presentazione ufficiale.

La scelta di introdurre Qi2, anche se in modalità limitata, indica comunque una direzione precisa. Samsung riconosce l’importanza di adeguare i suoi pieghevoli alle tendenze tecnologiche del momento. Pur non offrendo l’esperienza Qi2 più avanzata possibile, il Galaxy Z Fold 7 amplia la compatibilità con accessori di nuova generazione. Gli utenti troveranno un sistema più efficiente rispetto al passato, anche se privo della precisione tipica dei dispositivi con magneti integrati.

L’azienda presenterà ufficialmente il Galaxy Z Fold 7 e il GalaxyZ Flip7 nel mese di luglio, momento in cui ogni dettaglio tecnico e commerciale sarà finalmente svelato. Intanto, le anticipazioni confermano che il mondo dei pieghevoli Samsung è in continua evoluzione.