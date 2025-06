Samsung Galaxy Tab A9: GRATIS sconto del 45% su Amazon

Sconto davvero da non perdere per tutti gli utenti che vogliono pensare di acquistare un Samsung Galaxy Tab A9 cercando di risparmiare il più possibile, arriva la promozione migliore attivata direttamente su Amazon e valida per tutti.

Il tablet appartiene alla fascia medio-bassa del proprio settore, un prodotto dotato di un display da 8,7 pollici di diagonale, con tecnologia TFT LCD, che può raggiungere un refresh rate a 60Hz, ma soprattutto una risoluzione sufficientemente elevata. Il processore è un MediaTek MT8781, con alle spalle una configurazione che si completa con la presenza di 4GB di RAM e 64GB di memoria interna (che può essere aumentata con l’ausilio di una microSD).

Samsung Galaxy Tab A9: la promozione Amazon è da folli

Il prezzo di vendita di questo tablet è uno dei più bassi di sempre, proprio perché gli utenti si ritrovano a non dover più pagare i 189 euro previsti in origine di listino, ma possono abbracciare uno sconto del 45%, il che porta il dispositivo a costare solamente 104,72 euro, riducendo di molto il valore dell’ordine a questo link.

Lanciato ufficialmente sul mercato nel corso del 2023, il prodotto viene distribuito con sistema operativo Android 13, sebbene gli utenti abbiano completamente la possibilità di installare la nuova versione, con Samsung One UI e tutti gli aggiornamenti di sicurezza. La batteria è un componente da 5100mAh, più che sufficiente per riuscire a godere delle sue funzionalità anche per qualche giorno, prima di essere costretti a ricorrere alla ricarica fisica del terminale.

La spedizione viene gestita direttamente da Amazon con una tempistica estremamente ridotta, gli utenti possono inoltre approfittare della garanzia legale della durata di 24 mesi che copre tutti i difetti di fabbrica.