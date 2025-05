Un nuovo tablet in arrivo: svelati i dettagli di Redmi Pad 2

Il marchio di Xiaomi dedicato agli smartphone sta per lanciare il suo nuovo tablet. Il Redmi Pad 2. E i dettagli sono già stati diffusi grazie a un interessante leak. Anche se il mercato dei tablet è meno caotico rispetto a quello degli smartphone, l’arrivo di questo dispositivo sta suscitando molta curiosità. Il nuovo modello sembra puntare su prestazioni elevate. Ma soprattutto su un design elegante. Tutto questo lo sappiamo grazie alle immagini e alle specifiche uscite online.

Caratteristiche e prezzo del nuovo tablet

Il Redmi Pad 2 sarà dotato di un processore MediaTek Helio G100 Ultra. Questo è pensato per una buona potenza di calcolo. Ma soprattutto per prestazioni ottime. Il display avrà una diagonale di 11 pollici. Oltre a una risoluzione di 2,5K. Il che promette una qualità visiva notevole. Il refresh rate raggiungerà i 90 Hz. Assicurando così un’esperienza di navigazione e di gioco scorrevole. Gli utenti potranno scegliere tra due varianti di memoria. Una con 4 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione. Oppure con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. La fotocamera anteriore ha una risoluzione di 5 megapixel. Questa è ideale per videochiamate e selfie. Mentre quella posteriore avrà 8 megapixel con apertura f/2.0. Adatta quindi per scattare belle foto anche in ambienti con poca luca.

Il Redmi Pad 2 si distingue anche per il comparto audio. Avrà quattro altoparlanti stereo che sostengono Dolby Atmos. Il dispositivo avrà una batteria da 9.000 mAh. Questa dovrebbe apportare un’ottima autonomia. Anche grazie a una ricarica rapida a 18W. Troviamo la presenza anche di un jack audio da 3,5 mm. E infine una porta USB Type-C. Il tablet sarà animato dal sistema operativo HyperOS 2.1. Un’interfaccia che serve ad ottimizzare l’esperienza d’uso sui dispositivi Xiaomi.

Si pensa che il Redmi Pad 2 arrivi in una solo colore. Graphite Gray con un prezzo di 229 euro per la versione con 4 GB di RAM e 128 GB di memoria. Costerà invece 279 euro la variante con 8 GB di RAM e 256GB di memoria.