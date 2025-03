MediaTek: ecco i nuovi processori Genio 720 e 520

La nota azienda con sede in Taiwan ha deciso di compiere un ulteriore passo in avanti per quanto riguarda il mondo dell’intelligenza artificiale applicato all’Internet del consumo, l’azienda ha infatti presentato ufficialmente i suoi nuovi processori Genio 720 e 520, due dispositivi pensati per muovere dei device che non consumano troppa energia, magari alimentati a batteria.

Caratteristiche

I due processori in questione consentono di sfruttare gli ultimi modelli di AI generativa, le interazioni interfaccia uomo-macchina (HMI), le funzionalità multimediali e di connettività per dispositivi IoT di smart home, e applicazioni private, industriali e aziendali, da un punto di vista prettamente tecnico, offrono infatti una NPU da 10 TOPS che consente dunque l’esecuzione di programmi a rete neurale e allo stesso tempo l’intero chip permette anche il supporto fino a 16 GB di memoria RAM LPDDR5, tutto ciò permette nello specifico l’esecuzione di linguaggi di grandi dimensioni che appunto sono alla base dei software di intelligenza artificiale, la velocità delle memorie RAM è infatti indispensabile per consentire un supporto completo a questa tipologia di software.

Dal punto di vista prettamente tecnico, i chip in questione vantano un processo produttivo a 6 nm e offrono al loro interno 2x core Cortex-A78 e 6x core Cortex-A55.

Come potete ben intuire, dunque l’efficienza energetica è al centro delle idee di questi ultimi che sono dedicati unicamente alla fascia mobile e portatile del mercato che punta più all’esecuzione di programmi leggeri e flussi video che altro, non a caso i consumi vista la configurazione interna sicuramente non sono molto elevati.

Al momento non si sa altro in merito a questi due dispositivi nonostante tutto però alcuni campioni per dei test verranno forniti a partire dal secondo trimestre del 2025, sicuramente ne sapremo qualcosa in più e magari potremmo capire anche su quali device arriveranno ufficialmente, non rimane dunque che attendere per capire come si evolverà la situazione.