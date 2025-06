PS Store, sconti FOLLI per la Summer Game Fest

Il colosso del gaming Sony ha da poco deciso di celebrare l’evento della Summer Game Fest con tante nuove opportunità. In questi ultimi giorni, infatti, l’azienda ha reso disponibili su PlayStation Store una valanga di titoli in super sconto, che arriva in alcuni casi anche fino al 90%. In questo modo, gli utenti potranno acquistare per la propria console da gaming tanti videogiochi di rilievo senza spendere necessariamente una fortuna.

PlayStation Store, arrivano nuovi sconti ed offerte per la Summer Game Fest

Per celebrare la Summer Game Fest, il colosso del gaming Sony ha reso disponibili su PlayStation Store tanti nuovi videogiochi. Come già accennato in apertura, infatti, gli utenti potranno ora acquistare a degli ottimi prezzi numerosi videogiochi. In alcuni casi , si tratta di vere e proprie occasioni , dato che gli sconti arrivano a sfiorare il 90%.

Tra queste occasioni, troviamo ad esempio il videogioco denominato Mortal Kombat 11. Quest’ultimo ha solitamente un prezzo di listino di 49,99 euro. Ora però, con lo sconto pari al 90%, gli utenti potranno acquistarlo ad un prezzo di appena 4,99 euro. Con lo stesso sconto troviamo anche un bundle dello stesso videogioco. Si tratta del bundle denominato Bundle Add-On Ultimate di Mortal Kombat 11. Anche quest’ultimo è disponibile ad un prezzo di 4,99 euro grazie allo sconto del 90%.

Le occasioni continuano anche con altri sconti. Troviamo ad esempio in offerta il noto videogioco della saga si Star Wars. Si tratta nello specifico del gioco denominato Star Wars Jedi: Fallen Order. Quest’ultimo è infatti al momento disponibile all’acquisto ad un prezzo di soli 7,49 euro grazie allo sconto folle dell’85%. Un ottimo prezzo, se si pensa al suo prezzo di listino che è pari a 49,99 euro.

Come sempre, questi sono solo alcuni dei titoli proposti in sconto per la Summer Game Fest. Vi invitiamo a visitare la pagina ufficiale di PlayStation Store per scoprire tutti i titoli in sconto.