Iliad Giga Prime, proroga fino al 7 luglio: 300 GB e Amazon Prime incluso

Iliad Giga Prime resta sul tavolo ancora per qualche settimana, e questa è una di quelle notizie che fa piacere a chi temeva di restare a bocca asciutta. La scadenza sembrava ormai dietro l’angolo, fissata al 16 giugno, ma l’operatore francese ha deciso di allungare i tempi. La promo continuerà a essere disponibile fino al 7 luglio prossimo, e soprattutto alle stesse condizioni di prima. Nessun ritocco, niente clausole nascoste: chi vuole, ha ancora margine per pensarci con calma.

Cosa offre la promo e a chi conviene davvero

Parliamoci chiaro, questa è un’offerta pensata per chi lo smartphone lo spreme sul serio. Gli heavy user, insomma, quelli che macinano dati come se non ci fosse un domani, sia in Italia che quando si trovano all’estero. Il pacchetto è bello pieno: 300 GB in 5G, chiamate e messaggi senza limiti, e una copertura che funziona anche fuori dai confini nazionali. Il tutto a un canone mensile che, considerando quello che mette sul piatto, resta piuttosto contenuto.

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Ma il vero asso nella manica, quello che probabilmente convince più di tutto, è un altro. Dentro Giga Prime c’è incluso un anno intero di Amazon Prime, con tutti i vantaggi che ci si aspetta da un abbonamento classico al servizio. Spedizioni veloci, Prime Video, le offerte riservate agli iscritti e via dicendo. Dodici mesi gratis, niente sorprese. Solo che attenzione a un dettaglio: una volta finito l’anno omaggio, se non si interviene per disattivarlo, Prime si rinnova automaticamente al prezzo standard di 4,99 euro al mese. A meno che, nel frattempo, Amazon non decida di ritoccare il listino, cosa che ovviamente non dipende da Iliad.

Attivazione, costi e dettagli pratici

Sul fronte dei pagamenti, l’addebito del canone mensile può avvenire tramite IBAN oppure carta. Niente di complicato, le solite modalità a cui ormai siamo abituati. L’attivazione, poi, è aperta a una platea piuttosto ampia: possono accedervi sia i nuovi clienti, sia chi è già con Iliad ma ha sottoscritto un’offerta da meno di 11,99 euro al mese. In pratica, anche chi paga meno può fare il salto verso questa soluzione più ricca.

C’è un costo di attivazione una tantum di 9,99 euro, e questo vale per tutti, compresi i già clienti che decidono di passare alla nuova tariffa. Una cifra che, tutto sommato, rientra nella norma per questo tipo di operazioni.