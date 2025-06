MediaWorld: in REGALO un secondo device Galaxy se approfitti di questa promo

Cerchi magari solo uno smartphone e ti ritrovi con due dispositivi nuovi fiammanti. No, non è un trucco o una promo truffa, tutto è vero. È solo MediaWorld che ha deciso di fare sul serio con le offerte. Basta uno scontrino, una registrazione sull’app Samsung Members e un pizzico di furbizia. Al resto pensa tutto MediaWorld. Senza moduli noiosi, senza attese infinite, senza stress da compilazione. Fino al 15 giugno, se compri uno dei nuovissimi Galaxy S25, ricevi anche un secondo device, comodo e funzionale. Ti basta registrare l’acquisto entro il 6 luglio, tutto direttamente dal tuo divano. MediaWorld spedisce il regalo a casa tua. Le offerte però non durano in eterno. Se ci pensi troppo, rischi di rimanere a mani vuote.

Scegli il tuo Galaxy preferito e raddoppia con MediaWorld

MediaWorld ha una linea Galaxy S25 tutta da scoprire. I modelli sono tanti, i regali pure. E i prezzi? Sorprendenti. Il top? Il Galaxy S25 Ultra 1TB Titanium Whitesilver a 1729 euro, elegante e potentissimo. In regalo il leggerissimo Galaxy Book4 i3, perfetto per ogni esigenza. Se vuoi potenza e risparmio, punta sul Galaxy S25 Ultra 256GB Titanium Black, Silverblue o Gray. Prezzo? 1199 euro. Anche qui ricevi il comodo Galaxy Tab A9+. Per chi cerca equilibrio, il Galaxy S25+ 512GB Silver Shadow è una scelta stilosa. Costa 1229 euro e include sempre il Galaxy Tab A9+.

Preferisci qualcosa di compatto? Il Galaxy S25 Edge 512GB fa al caso tuo. Colori brillanti, prestazioni veloci e Galaxy Tab A9+ incluso. E per chi vuole il massimo, il Galaxy S25 Ultra 512GB a 1449 euro è un capolavoro di versatilità. In regalo c’è il veloce Galaxy Book4 i3. Corri su MediaWorld.it con questo link o passa in negozio. Scegli il tuo Galaxy e goditi il doppio della tecnologia.