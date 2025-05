Honor MagicPad 2: prezzo crollato oggi su Amazon

Acquistare Honor MagicPad 2 è davvero semplicissimo su Amazon con l’ultima promozione che fa sognare i consumatori che da sempre avevano voluto acquistare il tablet dell’azienda cinese, ma non avevano mai potuto raggiungerlo a causa di un prezzo troppo elevato.

Una delle caratteristiche principali e più importanti del dispositivo è chiaramente rappresentata dal display molto ampio, da ben 12,3 pollici di diagonale, un AMOLED di alta qualità con 1 miliardo di colori, luminosità di picco di 1600 nits, nonché risoluzione di 1920 x 3000 pixel (con circa 290 ppi), ed un rapporto schermo/corpo dell’89,4%.

Honor MagicPad 2: approfittate dell’ottima offerta Amazon

Ottima opportunità per spendere relativamente poco sull’acquisto di Honor MagicPad 2, un tablet che di base arriverebbe anche a costare 499 euro, mentre solamente per qualche giorno gli utenti lo possono fare proprio a soli 422,75 euro, con un risparmio così di 77 euro. L’ordine è da completare a questo link.

La batteria è un componente molto grande, ottima per riuscire ad alimentare un altrettanto grande display, infatti è da 10’050 mAh, e risulta essere più che sufficiente per garantire intense giornate di utilizzo con supporto alla ricarica rapida. Il sistema operativo di base è android 14, con pieno supporto ai futuri aggiornamenti dell’OS, oltre ovviamente ai servizi Google integrati, il che permette di avere a disposizione il Play Store dal quale scaricare tutte le vostre app preferite, e non solo.

Il tablet ad ogni modo presenta dimensioni generalmente in linea con le aspettative, essendo comunque 274,5 x 180,5 x 5,8 millimetri di spessore, ed avendo un peso complessivo di 555 grammi. Da notare, se interessati, che supporta l’utilizzo della stilo, o pennino, per trasformarlo direttamente in un piccolo computer portatile da portare con voi sempre.