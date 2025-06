Galaxy S25 Edge: teardown mostra com’è fatto

Zack Nelson, meglio noto come JerryRigEverything, è tornato a parlare del prossimo smartphone di Samsung. Si tratta del nuovo Galaxy S25 Edge, che è stato smontato pezzo dopo pezzo. Il video del teardown, pubblicato sul suo canale YouTube, mostra una serie di dettagli interessanti. Quest’ultimi rivelano fino a che punto i progettisti coreani si siano spinti pur di toccare il traguardo record di soli 5,8 mm di spessore. Una delle prime informazioni riguarda il minuscolo motorino per il feedback aptico. Anche questa volta l’unità è collocata direttamente dietro al lettore di impronte. Nonostante le dimensioni così contenute, Nelson conferma che la vibrazione rimane nitida e precisa, segno che Samsung ha lavorato bene sull’ampiezza e sulla frequenza del segnale.

I dettagli emersi dal nuovo teardown del Galaxy S25 Edge

Il telaio stesso ripropone, come per il Galaxy S25 Ultra, un’anima in alluminio, un sottilissimo strato di plastica a smorzare eventuali dilatazioni e, all’esterno, titanio quanto basta per dare rigidità. Il fatto che il dispositivo abbia superato indenne la classica prova di flessione di JerryRigEverything testimonia l’efficacia di tale combinazione di materiali.

Riguardo al connettore USB-C è presente una soluzione curiosa. La classica “gabbia” metallica che avvolge il porto di ricarica è stata eliminata. È la stessa scocca, realizzata in titanio, a fungere da guida e da rinforzo strutturale per il connettore. Un approccio estremo che però consente di limare decimi di millimetro nello spessore complessivo. All’interno appare una vapor chamber sorprendentemente estesa in larghezza ma incredibilmente piatta. Quest’ultima aderisce direttamente al SoC, mentre nei modelli standard c’era una sezione di telaio a fare da intercapedine. Tale scelta garantisce un contatto termico più immediato, compensando i limiti di volume disponibili in uno chassis così sottile.

Altre componenti, invece, restano immutate rispetto agli altri membri della famiglia S25. La batteria, ad esempio, non è incollata né vincolata con linguette adesive. Una volta scollegato il classico connettore a incastro, basta sollevarla per sostituirla. Opzioni che rendono il nuovo smartphone Samsung particolarmente interessante, anche se le prime indiscrezioni parlano di un’accoglienza tiepida da parte del mercato.