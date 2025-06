HMD: lavori in corso per due smartwatch con WearOS

Recettivo voci di corridoio diffuse da un noto insider affermano che la nota azienda H MD, erede della blasonata Nokia, sarebbe intenzionata a espandersi nel settore degli smartwatch, l’insider generalmente molto affidabile ha affermato che i dirigenti ex Nokia per riportare in auge e lo storico brand avrebbero in cantiere due modelli entrambi basati su WearOS, si tratterebbe di due smartwatch di cui il primo definito come Rubber 1 e modello di punta, mentre il secondo Rubber 1s, più economico e con qualche rinuncia.

Un tratto distintivo del modello di punta sarebbe addirittura la presenza di una fotocamera da due megapixel, un dettaglio che non passa inosservato dal momento che recenti voci affermavano che Apple avrebbe abbandonato il progetto di un Apple Watch con fotocamera.

Al momento non è chiaro quale sia l’obiettivo di H MD per quanto riguarda la feature della fotocamera, Apple secondo le voci di corridoio non pianificava di permettere all’utente di scattare foto o effettuare video chiamata, l’idea alla base era quella di permettere allo smartwatch di vedere per identificare meglio gli oggetti nei dintorni, non si sa se HMD punterà alla stessa idea o se addirittura si espanderà verso funzionalità multimediali a discrezione dell’utente.

Le specifiche pubblicate dal leaker

Secondo il leaker i due smartwatch dovrebbero avere queste caratteristiche:

HMD RUBBER 1

Display Oled da 1,85 pollici

Resistenza all’immersione fino a 5 atmosfere

Bluetooth 5.3, WiFi, NFC, Accelerometro, monitoraggio bpm, SpO2

Fotocamera da 2MP

Wear OS

Batteria da 400mAh, USB-C, Qi

HMD RUBBER 1S

Display Oled da 1,07 pollici

Resistenza all’immersione fino a 5 atmosfere

Bluetooth 5.0, WiFi, Accelerometro, monitoraggio bpm, SpO2

Wear OS

Batteria da 290mAh, USB-C, Qi

Queste dunque sono le caratteristiche che dovrebbero e potrebbero avere i due dispositivi, ovviamente si tratta di informazioni non ufficiali che dunque potrebbero essere soggette a cambiamenti o errori, per saperne di più bisogna attendere qualche dichiarazione ufficiale direttamente da parte della società.