YouTube, classifiche nelle Live: parte il nuovo esperimento con premi

YouTube continua a puntare con decisione sul mondo delle dirette streaming, cercando di colmare il divario con piattaforme concorrenti come Twitch e Kick. Dopo aver introdotto strumenti per facilitare la monetizzazione e aumentare il coinvolgimento degli utenti, la piattaforma sta ora testando una classifica interattiva pensata per premiare i partecipanti più attivi durante le live.

L’obiettivo è chiaro: rendere l’esperienza delle dirette più dinamica, aggiungendo una componente di gamification che valorizzi chi si distingue per costanza e partecipazione. Secondo quanto riportato da Android Central, si tratta per ora di un test ristretto a un numero limitato di utenti e canali, ma che potrebbe essere esteso nel prossimo futuro.

Badge, punti e visibilità per i primi in classifica

Il sistema prevede che gli utenti ricevano punti in base a diversi parametri: interazioni in chat, utilizzo delle Super Chate altri segnali di attività ancora non specificati da Google. I primi 50 partecipanti più attivi durante una diretta vengono inseriti in una leaderboard visibile pubblicamente, con i primi tre evidenziati tramite un badge speciale accanto al nome.

Un’icona a forma di corona, visibile nella parte alta della chat, consente a chiunque di accedere in tempo reale alla classifica. Questo sistema non solo punta ad aumentare l’engagement, ma rappresenta anche un incentivo economico indiretto, premiando chi effettua donazioni più frequenti o si distingue per la propria presenza costante.

Tutto facoltativo, anche la visibilità del nome

Nonostante la visibilità pubblica della classifica, la partecipazione è opzionale. Ogni utente può scegliere di disattivare la visualizzazione del proprio nome nella leaderboard tramite le impostazioni dell’account, sia da desktop che da mobile. Una scelta che lascia piena libertà all’utente, senza forzature.

Questa novità si inserisce in un contesto di forte competizione tra piattaforme, in cui ogni aggiornamento punta a trattenere creator e spettatori il più a lungo possibile. Se i test daranno esito positivo, la classifica nelle live potrebbe diventare presto una funzione permanente all’interno dell’ecosistema YouTube.