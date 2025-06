Google Pixel 10: svelate in anticipo tutte le colorazioni ufficiali della serie

Secondo quanto riportato da Android Headlines, sarebbero emersi i nomi e i colori ufficiali dei prossimi smartphone della serie Google Pixel 10, ben prima della presentazione prevista per fine agosto. Le informazioni condivise da fonti ritenute affidabili delineano una palette cromatica completa che coinvolge Pixel 10, Pixel 10 Pro, 10 Pro XL e Pixel 10 Pro Fold, con etichette pensate direttamente per la comunicazione di marketing.

Il modello base Pixel 10 sarà proposto in quattro colorazioni: Ultra Blue, Limoncello, Iris e Midnight. Si tratta di tonalità inedite o reinterpretate, come nel caso della Iris — già vista sul Pixel 9a — o della nuova Midnight, una variante grigio scuro che potrebbe sostituire la tradizionale Obsidian. L’Ultra Blue, descritto come un blu intenso simile al “royal blue”, si distingue invece per il nome audace e la tonalità decisa. Il giallo Limoncello, definito come una via di mezzo tra tonalità chiare e sature, completa la proposta.

Differenze nei modelli Pro, addio a Obsidian

Passando ai modelli di fascia alta, Pixel 10 Pro e 10 Pro XL condivideranno le stesse quattro varianti: Sterling Gray, Light Porcelain, Midnight e Smoky Green. L’eliminazione di Obsidian e del classico Porcelain è una scelta netta, sostituita da Light Porcelain, tonalità più tenue e vicina al bianco sporco. Smoky Green, invece, viene descritta come una variante di verde più scura, presente anche sul Pixel 10 Pro Fold, che sarà disponibile solo in Sterling Gray e appunto Smoky Green.

Le indiscrezioni escludono quindi il ritorno di tinte apprezzate come Wintergreen, Peony, Rose Quartz e Hazel, che caratterizzavano le generazioni precedenti. Questo cambio di rotta riflette la volontà di Google di uniformare la nuova gamma a un’identità visiva più definita e coerente con l’evoluzione stilistica del marchio.

Più varietà per il modello base, ma poche novità hardware

È interessante notare come il Pixel 10 standard sia l’unico modello con ben tre colorazioni esclusive, un segnale che lascia intuire il forte peso commerciale previsto per questa variante. Secondo le anticipazioni, dovrebbe anche distinguersi per l’introduzione di un terzo sensore fotografico con teleobiettivo, a differenza dei modelli superiori che manterrebbero il setup attuale.

A livello tecnico, l’unico upgrade rilevante sarà probabilmente l’adozione del nuovo processore Tensor G5, destinato a tutta la gamma. Al di là di questa novità, non sono attesi cambiamenti radicali rispetto alle generazioni precedenti.

Google sembra quindi puntare su un’evoluzione sobria, concentrandosi su ottimizzazioni visive e sull’espansione di gamma, più che su una rivoluzione tecnica.