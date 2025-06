Galaxy Ultra Fold: Samsung riscrive il futuro degli smartphone pieghevoli

Dopo anni di sviluppo, Samsung si prepara a svelare il Galaxy Z Fold 7 Ultra. Ovvero il primo pieghevole della serie Ultra e un vero concentrato di tecnologia, ingegneria e intelligenza artificiale. Il teaser ufficiale diffuso del nuovo arrivato è stato pubblicato il 4 giugno, lasciando poco spazio ai dubbi. È subito evidente una figura a libro, compatta e sottile, forse mai vista prima. La presentazione ufficiale dovrebbe avvenire a luglio, durante il tradizionale evento Unpacked.

Galaxy Fold Ultra: sottile, potente e pronto a stupire

Il Galaxy Ultra Fold promette un’esperienza “Ultra” che va oltre il numero di funzionalità avanzate incluse. Lo smartphone è pensato per accompagnare l’utente nei momenti più intensi della giornata, dal lavoro al tempo libero. L’integrazione dell’intelligenza artificiale permette poi di gestire e-mail, messaggi, suggerimenti e interazioni vocali in mobilità, sfruttando lo schermo pieghevole anche da chiuso. E una volta aperto, si trasforma in una piattaforma multitasking che può fungere da area di lavoro, console di gioco o centro di intrattenimento. Il design potrebbe toccare livelli record. Parliamo infatti di circa 4,54mm per ciascuna metà, battendo quasi tutti i rivali sul mercato.

Ma non è solo il design a rendere ambizioso questo nuovo capitolo Galaxy. Il dispositivo sarebbe dotato di un comparto fotografico ad alte prestazioni, con sensori avanzati e un teleobiettivo periscopico. Le funzioni di editing assistito dall’AI puntano a offrire un’esperienza creativa senza compromessi. In termini tecnici, si vocifera l’uso di un processore Snapdragon 8 Gen 4, 16GB di RAM e memoria UFS 4.0. Tutto pensato per soddisfare anche i giocatori e gli utenti professionali.

Secondo alcune indiscrezioni, il prezzo potrebbe aggirarsi tra i 2.200 e i 2.500€, posizionandosi come un dispositivo premium per un pubblico più esigente. L’obiettivo di Samsung è chiaro. L’azienda intende trasformare il nuovo pieghevole da puro esperimento a un vero e proprio standard per il futuro mobile.