OnePlus Pad 3 è ufficiale in Italia: display da 13.2″ e design super sottile

OnePlus Pad 3 è ufficiale e si prepara al debutto anche in Italia. Sono state diverse le informazioni trapelate sul web che hanno cominciato a far fantasticare gli utenti, i quali oggi possono avere modo di realizzare il tutto acquistando il prodotto che arriverà in vendita dal prossimo 19 giugno a 599€ come prezzo di partenza. Il vero punto di forza del tablet sarà sicuramente lo schermo, unità da 13,2″ di ampiezza con risoluzione in 3,4K e con un format-factor in 7:5. Secondo OnePlus, si tratta del miglior pannello mai integrato in un proprio tablet. La scocca è unibody in metallo, con uno spessore di meno di 6 mm, il che lo rende uno dei tablet più sottili nella sua categoria.

Snapdragon 8 Elite e autonomia da primato

Sotto la scocca trova posto lo Snapdragon 8 Elite di Qualcomm, abbinato a 12 o 16 GB di RAM e 256 o 512 GB di storage. Il sistema di raffreddamento è stato progettato con una camera di vapore in grafene composito, pensata per mantenere stabili le prestazioni anche durante le sessioni di gioco prolungate.

Il punto forte resta comunque la batteria da 12.140 mAh, che promette fino a 70 giorni in standby, 17 ore di riproduzione video e 6 ore di gaming con titoli AAA. La ricarica SuperVOOC da 80W consente di recuperare il 18% di autonomia in soli 10 minuti, un dato notevole per un tablet di queste dimensioni.

OxygenOS 15 potenziato con l’intelligenza artificiale

OnePlus Pad 3 arriva con OxygenOS 15, arricchito da una serie di funzionalità AI: tra queste, Gemini, AI Writer, AI Summarize e Cerchia e Cerca, pensate per migliorare la produttività e l’interazione con il dispositivo. Non manca la nuova versione di Open Canvas, che facilita il multitasking e introduce modalità smart di split screen: ad esempio, durante una chat mentre si consulta una mappa, il sistema propone automaticamente di dividere lo schermo per agevolare l’uso combinato delle app.

Il risultato è un tablet pensato non solo per l’intrattenimento, ma anche per chi cerca prestazioni elevate e strumenti intelligenti per il lavoro quotidiano.