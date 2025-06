Samsung Galaxy S26: i moduli fotografici saranno ancora più sottili

Samsung sta preparando una novità importante per la prossima generazione di smartphone. A quanto emerge dalla stampa coreana, l’azienda sarebbe pronta a introdurre una nuova tecnologia produttiva per i moduli fotografici della futura serie Galaxy S26, attesa nel 2026. L’innovazione riguarda un sistema a getto d’inchiostro pensato per sostituire i film oscuranti tradizionali con un rivestimento opaco applicato direttamente tra le lenti.

Questa soluzione dovrebbe portare due vantaggi immediati: una riduzione dello spessore del modulo fotografico e un miglioramento della qualità delle immagini, limitando effetti come riflessi indesiderati e artefatti luminosi. Il nuovo metodo, già in fase avanzata di sviluppo da parte di Samsung Electro-Mechanics, è pensato per integrarsi nei processi industriali esistenti e potrebbe debuttare proprio con la linea Galaxy S26.

Una nuova gestione della luce nei moduli fotografici

Il sistema sarà applicato sulla cosiddetta “rib surface”, ovvero la zona di contatto tra due lenti adiacenti. In condizioni normali, questa superficie può causare rifrazioni della luce, generando flare o ghosting. Finora, per evitarlo, i produttori hanno impiegato film opachi incollati sulle superfici. Samsung intende sostituirli con inchiostro nero stampato in modo preciso, con un disegno ad anello – il cosiddetto ring pattern – già descritto in una domanda di brevetto del 2018.

Oltre a migliorare l’efficienza del controllo della luce, questo approccio consente di avvicinare maggiormente le lenti, riducendo lo spessore complessivo del modulo e offrendo maggiori margini di flessibilità nella progettazione interna dello smartphone.

Design più snelli, senza compromessi

La tendenza verso dispositivi sempre più sottili è evidente. Samsung ha già lanciato il Galaxy S25 Edge con un corpo di soli 5,8 mm e anche altri produttori si stanno muovendo nella stessa direzione. Secondo alcuni report, Apple starebbe pensando di abbandonare la linea Plus in favore di una variante “Air” più compatta nella gamma iPhone 17. In questo scenario, la capacità di Samsung di realizzare moduli fotografici più sottili senza sacrificare la qualità rappresenta un potenziale vantaggio competitivo.

Samsung Electro-Mechanics gioca un ruolo chiave nello sviluppo interno del comparto ottico, producendo direttamente lenti, attuatori e altre componenti strategiche. Questo approccio verticalizzato rafforza la posizione dell’azienda nel segmento dei dispositivi fotografici ad alte prestazioni, proprio mentre si appresta a lanciare una tecnologia che potrebbe diventare lo standard del futuro.